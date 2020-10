Joep en Rian van de brandweer zagen hoe de Peel afbrandde: 'Het werd elke dag groter en gekker'

Joep van Brussel en Rian Matheij streden wekenlang tegen het vuur op De Peel. (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Rian Matheij is een doorgewinterde brandweervrouw. Ze zit al veertien jaar bij de vrijwillige brandweer in Neerkant. Ze kent natuurgebied de Peel op haar duimpje, want ze moet er elk jaar wel brandjes blussen. Maar ze was bijna niet opgewassen tegen de grote natuurbrand die in april uitbrak. 'We hebben nog nooit hoeven vluchten voor het vuur."

Wekenlang stonden Rian en haar collega Joep van Brussel in de Peel. Het waren intensieve weken van frustratie en uitputting. "We konden niet bij het vuur komen om het uit te maken en dus werd het elke dag groter en gekker", zegt Joep.

De Peelbrand groeide uit tot de grootste natuurbrand in Nederland ooit. De brandweer was vaak machteloos tegen het vuur. Met lede ogen zagen Joep en Rian hoe het natuurgebied en alles wat er leefde in vlammen opging. "De reeën sprongen terug het vuur in om naar hun jongen te gaan. Dat vond ik erg indrukwekkend", zegt Rian.

Joep en Rian doen hun verhaal in de minidocumentaire De Peel brandt. Deze is hieronder te bekijken:

Omroep Brabant TV zendt De Peel brandt zondagavond uit om 19.10, 21.10 en 23.10 uur uit.