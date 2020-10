Coronanieuws: Burgemeesters in Veiligheidsberaad: 'Wacht af of huidige maatregelen effect hebben'

Archieffoto: Wikimedia vergroot

In dit liveblog hielden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In Nederland werden van zondag op maandag 4581 nieuwe coronagevallen geteld, opnieuw een dagrecord.

De Nederlandse kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst, ook zal er niet meer samen gezongen worden.

Het valt nog niet goed te zeggen of het tuberculosevaccin BCG een bruikbaar wapen is tegen het coronavirus, zoals onderzoekers hopen.

22.44 - Veiligheidsberaad 'sprak niet over mondkapjesplicht of avondklok'

Volgens veel burgemeesters koerst het land af op extra maatregelen als het aantal besmettingen niet snel weer gaat dalen. Maar na afloop van het veiligheidsberaad zei plaatsvervangend voorzitter Henri Lenferink en burgemeester van Leiden dat komend weekeinde op z'n vroegst kan worden gezien of de nieuwe maatregelen zoals mondkapjes en de vroege horecasluiting effect hebben. Als er geen kentering is, spreken de burgemeesters volgende week over eventuele nieuwe regels.

Lenferink en Grapperhaus beweerden dat het beraad maandag niet heeft gesproken over een mondkapjesplicht of een avondklok. De cultuursector en de mondkapjes zijn slechts kort besproken, aldus Lenferink die voorzitter Hubert Bruls tijdelijk vervangt. De burgemeester van Nijmegen is met vakantie.

22.30 - Meerderheid in Eerste Kamer voor wet die corona-app regelt

De wet die de invoering van de corona-app landelijk moet regelen, lijkt op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen. Wel hadden de senatoren maandagavond nog veel kritische vragen voor coronaminister Hugo de Jonge.

Een kritisch rapport van de non-profitconsultant Radically Open Security (ROS), is voor verschillende partijen aanleiding tot zorg. Volgens ROS konden GGD-medewerkers in de vijf regio's waar de app de afgelopen tijd is getest, zien of een besmet persoon de app gebruikt. Daarmee zou het mogelijk zijn dat mensen onder druk worden gezet om de app te gebruiken, zo redeneert ROS.

22.23 - Grapperhaus: 'Lijst coronaregels klopt niet'

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) heeft gereageerd op het lijstje met 'coronaregels' dat rondgaat op sociale media. Eerder waarschuwde het ministerie van Veiligheid en Justitie ook al dat er niets van het lijstje klopt. Er zou onder meer op staan dat er een avondklok komt voor de grote steden en dat het amateurvoetbal wordt afgelast. In een reactie zegt Grapperhaus dat hij het "buitengewoon vervelend" vindt dat iemand over "dit soort serieuze zaken ongein uithaalt". Volgens hem gaat het om "zelfbedachte regels" en daarom wil hij niet op de in de email opgesomde maatregelen ingaan. "Ik herken het lijstje regels totaal niet."

21.26 - President Trump verlaat ziekenhuis

De met corona besmette Amerikaanse president Trump verlaat maandagavond laat het ziekenhuis bij Washington waar hij vrijdag was opgenomen. Dat twittert hij zelf. Hij verwacht 0.30 uur Nederlandse tijd weg te kunnen. Hij zegt zich echt goed te voelen.

Hij roept zijn volgers op Twitter op niet bang te zijn voor het coronavirus. "Laat het je leven niet beheersen. Onder de Trump-regering hebben we een aantal echt geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!"

20.00 - Waarschuwing voor nepmaatregelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt voor nepmaatregelen tegen het coronavirus die rondgaan op sociale media.

19.19 - Veiligheidsberaad

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen af van het dringende advies om mondkapjes te dragen. Volgens hen schept dit advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. "Een plicht is helderder", aldus burgemeester René Verhulst van Ede voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.

In het beraad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's samenkomen, bespreken de bestuurders maandagavond onder meer of er wel of niet een avondklok moet komen, of er een mondkapjesplicht moet komen, de ontheffingen voor de cultuursector en of supermarkten in het hele land op uitgaansavonden om 22.00 uur moeten sluiten.

18.56 - Mondkapjes verplichting op hogeschool

De Hogeschool Rotterdam (HR) stelt vanaf woensdag het dragen van een mondkapje verplicht in de publieke ruimtes van de school. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) heeft maandag hiervoor het groene licht gegeven, liet de hogeschool weten.

De mondkapjesplicht geldt niet in lokalen, waar volgens de HR de bestaande veiligheidsmaatregelen over het algemeen goed worden nageleefd. In werkplaatsen, laboratoria en andere ruimtes voor vaardigheidsonderwijs gelden veiligheidsmaatregelen die passen bij de aard van het onderwijs dat daar gegeven wordt.

18.41 - RK-kerken balen

In de katholieke kerk heerst teleurstelling over het besluit van minister Ferd Grapperhaus om het maximum aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig. Een woordvoerder van het bisdom Roermond noemde dit maandag "jammer". In kerken konden tot nog toe meer dan dertig mensen de missen bijwonen.

18.14 - Moskeeën hanteren ook maximum van dertig man

Moskeeën gaan een maximum van dertig mensen tijdens een dienst toelaten, zegt Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Die Raad is aangesloten bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), die dit heeft besloten naar aanleiding van het bericht dat kerken in Nederland zich ook aan de landelijke maximale groepsgrootte gaan houden.

18.06 - PKN: 'jammer dat ruimte voor kerkdiensten weer is beperkt'

Het is "verschrikkelijk jammer" dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden maandag weer is beperkt. "Het stijgende aantal besmettingen speelt mee, maar helaas ook de beeldvorming die de afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan." Dat vindt Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, die zondag in opspraak kwam wegens drie drukbezochte diensten waarbij zonder mondkapjes werd gezongen, hoort niet bij PKN. Bij die organisatie zijn de hervormde kerken, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse genootschappen met samen ruim 1,7 miljoen kerkleden aangesloten.

17.43 - Mondkapjes in het ziekenhuis

Vanaf morgen moeten er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mondkapjes worden gedragen door iedereen. Dat maakt het ziekenhuis bekend. Het is een verplichting voor patiënten, begeleiders, bezoekers en medewerkers en iedereen boven de dertien jaar.

17.39 - Massaal met de camper

Nu we niet ver konden vliegen deze zomer, is de camper enorm in populariteit toegenomen. De camperverkoop liep afgelopen maanden door de populariteit van vakanties in de regio zo goed dat de branche nu al het recordjaar 2019 heeft overtroffen. Volgens brancheorganisatie BOVAG was in het derde kwartaal zelfs sprake van een verkoopstijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er exact 2200 nieuwe kampeerauto's geregistreerd, ondanks tegenvallende verkoopcijfers in de eerste maanden van de corona-uitbraak. In heel vorig jaar telde de branche nog maar 2074 verkopen.

17.36 - Sneltest

Arts-microbioloog Jan Kluytmans heeft een sneltest bij zichzelf geprobeerd. Volgens hem een goede manier om snel meer te kunnen testen.

17.12 - Tekort aan verkeersleiders op het spoor

ProRail kampt met een tekort aan verkeersleiders op sommige posten. Het treinverkeer kan hier hinder van gaan ondervinden, waarschuwt de spoorbeheerder. Verkeersleiders op het spoor zorgen ervoor dat er dag en nacht veilig treinen kunnen rijden.

Volgens ProRail is het aantal verkeersleiders al niet ruim en nu door het coronavirus meer medewerkers met milde klachten thuis moeten blijven, knelt het.

16.52 - Depla snapt roep om avondklok

Burgemeester Paul Depla van Breda begrijpt de oproep van onder meer de horeca in Breda om een avondklok in te stellen. In een verklaring geeft hij maandag echter aan dat nu eerst de effecten van de aangescherpte maatregelen van het kabinet moeten worden afgewacht. "Belangrijkste is nu dat we ons allemaal echt gewoon gaan houden aan de regels die gelden", schrijft hij.

16.45 - 'Maatwerk voor kerken'

Kerken moeten net als culturele instellingen ruimte krijgen voor maatwerk. Daarvoor pleit Gert-Jan Segers van regeringspartij ChristenUnie. Hij roept minister Ferd Grapperhaus (Justitie) op hierover deze week nog met de kerken in gesprek te gaan.

Grapperhaus maakte maandag afspraken met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de kerkgang. De kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Segers spreekt van een "forse en pijnlijke ingreep".

16.20 - Brabant volgt landelijke trend met besmettingen

In Brabant zijn afgelopen etmaal 606 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Op zondag meldde het RIVM nog 485 nieuwe besmettingen. .Hiermee volgt de provincie de landelijke trend van afgelopen week die almaar stijgt en het ene na het andere dagrecord verbreekt. Afgelopen 24 uur zijn in Brabant vier mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. In dezelfde periode overleed niemand met coronaklachten. Dat laatste gegeven staat niet helemaal vast om dat fatale gevallen niet altijd binnen 24 uur worden gemeld.

16.04 - Afgelopen etmaal 4581 nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM meldt maandagmiddag 4581 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Dat is een nieuw dagrecord. Een etmaal eerder was er al een nieuw dagrecord gevestigd met 4007 nieuwe besmetting. Het is de tweede dag op rij dat er in een etmaal meer dan 4000 nieuwe besmettingen bijkomen. Naar het zich laat aanzien, blijft de stijgende lijn doorzetten. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen.

15.11 - Een op tien mensen besmet

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ongeveer een op de tien mensen op de wereld al besmet geweest met het coronavirus. Van de 7,8 miljard mensen op de wereld is officieel bij ongeveer 35 miljoen mensen het virus vastgesteld. In werkelijkheid zouden honderden miljoenen mensen besmet zijn (geweest).

14.25 - Mogelijk extra maatregelen

Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nodig om extra maatregelen te nemen. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd. Over de inhoud van de mogelijke maatregelen wil Kuipers niet speculeren.

Ziekenhuizen behandelen maandag 892 coronapatiënten, 82 meer dan op zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 715 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 68 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 163 naar 177.

14.21 - Te druk in de natuur

Staatsbosbeheer waarschuwt dat het weer te druk wordt in de natuurgebieden. Afgelopen weekend was het in veel natuurgebieden voller dan de weken ervoor. In de lente moest Staatsbosbeheer mensen al vragen weg te blijven uit recreatiegebieden, omdat het er geregeld te druk werd. Dat wil de organisatie nu graag voorkomen.

12.59 Leerlingen houden zich aan mondkapjesplicht

Middelbare scholieren lijken zich goed te houden aan het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Dat zegt een woordvoerster van de VO-raad. Het ministerie van Onderwijs besloot vorige week dat de maatregel vanaf maandag inging in het voortgezet onderwijs.

12.55 Voorzitter Europese Commissie in zelfisolatie

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is in zelfisolatie gegaan. Ze was op een bijeenkomst waar iemand was die positief heeft getest op Covid-19. Von der Leyen was donderdag en vrijdag op de EU-top in Brussel met de EU-regeringsleiders en staatshoofden, onder wie premier Mark Rutte.

12.28 - Geen thuisonderwijs

Bij bijna een op de vijf basisscholen (achttien procent) wordt geen thuisonderwijs geregeld als een leerling thuis moet blijven vanwege het coronavirus, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 643 schooldirecteuren. Dit is volgens de koepelorganisatie te wijten aan een gebrek aan mankracht.

12.15 Cafés in Parijs dicht

Cafés in de Franse hoofdstad Parijs moeten vanaf dinsdag de deuren sluiten. De autoriteiten willen met die maatregel de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Restaurants hoeven niet te sluiten, maar krijgen wel te maken met strengere regelgeving.

12.11 - Carnaval Asten

Komend carnavalsseizoen zal er ook in Asten anders uitzien dan gebruikelijk, vanwege het coronavirus. Er zullen geen hoogheden gekozen worden en geen optocht of grote evenementen georganiseerd worden. De carnavalsverenigingen zijn het er unaniem over eens dat de gezondheid van eenieder te allen tijde voorop hoort te staan. Er wordt 'met positieve energie gekeken of er alternatieven te verzinnen zijn'.

11.54 - Vakantiebeurs verzet

De Vakantiebeurs, het evenement om mensen te informeren bij hun vakantieplannen, verschuift volgend jaar eenmalig van januari naar 8 tot en met 11 april. Dat is in overleg met de reissector vanwege de verwachting dat consumenten wegens het coronavirus ook in 2021 hun vakantie later gaan plannen dan gebruikelijk, meldt de organisatie.

11.46 - Minder mensen in de kerk

De Nederlandse kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Dat laat minister Ferd Grapperhaus maandag weten nadat hij had overlegd met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Dit weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend werd dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Zonder mondkapjes en met samenzang.

11.45 - Weinig effect corona op winkelbezoek

Dat het aantal coronabesmettingen weer fors oploopt, lijkt vooralsnog geen effect te hebben op het bezoek aan winkels. De drukte in de winkelstraten is sinds de verscherpte coronamaatregelen eind september, met 1,9 procent afgenomen in vergelijking met een week eerder. Dat concluderen onderzoekers van Bureau RMC.

11.15 - Tbc-vaccin

Het valt nog niet goed te zeggen of het tuberculosevaccin BCG een bruikbaar wapen is tegen het coronavirus, zoals onderzoekers hopen. De Gezondheidsraad heeft de wetenschappelijke kennis over de mogelijke invloed van het tbc-vaccin op het coronavirus op een rij gezet en constateert dat nog veel onduidelijk is. Zelfs over de veiligheid. Daarom adviseert de raad het kabinet vooralsnog geen verdere stappen te zetten met het inzetten van het tbc-vaccin tegen corona en de uitkomst van lopend onderzoek af te wachten.

11.00 - Coronavirus bij zoogdieren

De mens is lang niet het enige zoogdier dat besmet kan raken met het coronavirus. Ook tientallen zoogdiersoorten zijn vatbaar voor het virus. Bij schapen, chimpansees, gorilla's, orang-oetans en bonobo's kan het virus net zo binnenkomen als bij mensen, blijkt uit onderzoek van de University College London. Ook katten, honden, leeuwen, tijgers, fretten en makaken kunnen besmet raken. Dat kan een gevaar zijn, want het virus kan onzichtbaar sluimeren bij de dieren, tot het overslaat naar mensen en onverwacht een nieuwe golf begint. Vogels, vissen en reptielen hebben volgens de onderzoekers weinig te vrezen van het coronavirus.

10.13 - Lokaal shoppen

Zeven op de tien Nederlanders shoppen vaker bij lokale ondernemers dan een jaar geleden. Dat meldt betaaltechnologiebedrijf Mastercard op basis van onderzoek. Dat is vergelijkbaar met de rest van Europa, aangezien 74 procent van de Europeanen vaker de lokale winkelier bezoekt. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben veel Nederlanders (76 procent) meer sympathie voor de buurt en buurtwinkels. Mede vanwege het gemak en de reisbeperkingen.

09.11 - Iedereen wil een 'slim huis'

Slimme toepassingen voor thuis zijn als gevolg van de coronacrisis niet aan te slepen. Marktonderzoeker GfK meldt dat Nederlandse huishoudens dit jaar flink hebben geïnvesteerd in zaken als routers en wifi-signaalversterkers. Veel mensen investeren In een 'slim huis'. In zo'n huis kunnen apparaten op afstand worden bediend. Dan gaat het bijvoorbeeld om de thermostaat, de luchtkwaliteit, de lampen en beveiligingscamera's. Met een slimme deurbel kunnen bewoners op afstand zien wie er aan de deur staat.

07.31 - 'Export laat weinig herstel zien'

Ondernemers zagen het herstel van de export in september stagneren, waar in de maanden daarvoor sprake was van stapsgewijze verbetering na de coronaklap in april en mei, meldt ondernemersorganisatie evofenedex op basis van maandelijkse cijfers. Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland ervaart een negatieve impact van de coronacrisis.

04.01 - Horeca-infiltratie

Horecaondernemers die in financiële problemen raken door de coronacrisis, zijn kwetsbaar voor criminelen die gebruikmaken van de penibele positie van de uitbaters om geld wit te wassen. Dat meldt De Telegraaf. De criminelen bieden financiële steun aan, maar infiltreren in het bedrijf. Met de tweede golf is het alle hens aan dek, waarschuwt het Platform Criminaliteitsbeheersing. Er is een sociale mediacampagne gelanceerd om ondernemers te waarschuwen.

03.30 - Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandagavond weer bijeen. Op de agenda staan onder meer de mondkapjes en de effecten ervan. Het verplichten van mondbescherming leverde een week geleden flinke discussie op onder de burgemeesters. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) schuift bij de vergadering aan.

03.30 - Mondkapjes middelbare scholieren

Middelbare scholieren krijgen met ingang van deze maandag het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Dat besloot het ministerie van Onderwijs vorige week, na overleg met de VO-raad. Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Ook tijdens praktijklessen is het gewenst dat leerlingen een mondkapje dragen als ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden met de leraar.

03.30 - Persconferentie overbelasting ziekenhuizen

Ziekenhuizen raken overbelast door de toestroom van coronapatiënten. Meerdere ziekenhuizen verminderen de reguliere zorg en schrappen bijvoorbeeld operaties. Maandag vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, wat de laatste stand van zaken in de ziekenhuizen is tijdens een persconferentie. Hij vertelt onder meer hoeveel coronapatiënten op de intensive care en de verpleegafdelingen liggen, hoeveel overige patiënten op een intensivecareafdeling worden behandeld en hoeveel coronapatiënten zijn verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

03.30 - Ouderenuren in supermarkten

Supermarkten zijn met ingang van deze maandag twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en kwetsbare groepen. Daarmee volgen ze de plicht die het kabinet heeft opgelegd, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het CBL vindt dat het kabinet 'overhaast heeft besloten om de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar relatief weinig ouderen en kwetsbare mensen wonen'.

01.22 - Bedrijven iets zelfverzekerder

Het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft over een jaar nog steeds te bestaan is tussen juni en september in bijna alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven licht toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het inzetten van zzp'ers, uitzendkrachten en flexibele krachten is bij alle sectoren afgenomen. De coronacrisis heeft nog relatief weinig geleid tot het ontslaan van eigen personeel.

01.22 - Complicaties coronapatiënten

Bij bijna twaalf procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, treden hartproblemen op tijdens de opname. Ongeveer zeven procent van deze ernstig zieke patiënten krijgt een longembolie. Dat staat in een onderzoek onder 3011 coronapatiënten. De Hartstichting steunde die studie. Vrijwel alle patiënten lagen in Nederlandse ziekenhuizen. Bijna een derde van de patiënten had voor de opname in het ziekenhuis al een hart- of vaatziekte.

