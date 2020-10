Burgemeester Breda begrijpt roep om avondklok: 'Maar nu moeten we ons eerst aan de regels houden'

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

Burgemeester Paul Depla van Breda begrijpt de oproep van onder meer de horeca in Breda om een avondklok in te stellen. In een verklaring geeft hij maandag echter aan dat nu eerst de effecten van de aangescherpte maatregelen van het kabinet moeten worden afgewacht. "Belangrijkste is nu dat we ons allemaal echt gewoon gaan houden aan de regels die gelden", schrijft hij.

De effecten van de strengere maatregelen die het kabinet een week geleden invoerde, zijn volgens Depla nog nauwelijks te zien. "Maar dat lag ook in de lijn der verwachting." De komende twee weken worden wat betreft de burgemeester van Breda 'cruciaal'. "Nu moet duidelijk worden of we gezamenlijk de R-waarde weer drastisch omlaag kunnen krijgen."

'Voorkomt waterbedeffect'

"We hebben natuurlijk bij onze zuiderburen gezien dat een avondklok het waterbedeffect voorkomt", schrijft Depla ook. "Het helpt de verspreiding van het virus enigszins onder controle te krijgen." Ook noemt hij de avondklok 'beter te handhaven'. Het is volgens hem een manier om samenkomsten op thuisfeestjes terug te dringen. Ook al heeft hij niet het beeld dat die in Breda op dit moment heel veel plaatsvinden.

Depla geeft in de verklaring aan dat het invoeren van een avondklok 'een grote impact op ons leven zal hebben'. Maar hij zegt dus te snappen dat juist de horeca met deze oproep komt. De horecabranche heeft volgens hem in deze crisis al veel stoten moeten opvangen.

Reactie politie

In een reactie op het pleidooi voor een avondklok om daarmee illegale (thuis)feesten aan te pakken, geeft de politie in de regio Oost-Brabant aan dat er 'zich daar afgelopen weekend geen corona gerelateerde excessen hebben voorgedaan'. Dit voor zover bij de politie bekend.