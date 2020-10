Coronanieuws: middelbare scholieren dringend verzocht mondkapjes te dragen

Middelbare scholieren met een mondkapje (foto: ANP). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Bij bijna twaalf procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, treden hartproblemen op tijdens de opname.

Supermarkten zijn met ingang van deze maandag twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en kwetsbare groepen.

Middelbare scholieren krijgen met ingang van deze maandag het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen.

9.11 Iedereen wil een 'slim huis'

Slimme toepassingen voor thuis zijn als gevolg van de coronacrisis niet aan te slepen. Marktonderzoeker GfK meldt dat Nederlandse huishoudens dit jaar flink hebben geïnvesteerd in zaken als routers en wifi-signaalversterkers. Veel mensen investeren In een 'slim huis'. In zo'n huis kunnen apparaten op afstand worden bediend. Dan gaat het bijvoorbeeld om de thermostaat, de luchtkwaliteit, de lampen en beveiligingscamera's. Met een slimme deurbel kunnen bewoners op afstand zien wie er aan de deur staat.

07.31 - 'Export laat weinig herstel zien'

Ondernemers zagen het herstel van de export in september stagneren, waar in de maanden daarvoor sprake was van stapsgewijze verbetering na de coronaklap in april en mei, meldt ondernemersorganisatie evofenedex op basis van maandelijkse cijfers. Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland ervaart een negatieve impact van de coronacrisis.

04.01 - Horeca-infiltratie

Horecaondernemers die in financiële problemen raken door de coronacrisis, zijn kwetsbaar voor criminelen die gebruikmaken van de penibele positie van de uitbaters om geld wit te wassen. Dat meldt De Telegraaf. De criminelen bieden financiële steun aan, maar infiltreren in het bedrijf. Met de tweede golf is het alle hens aan dek, waarschuwt het Platform Criminaliteitsbeheersing. Er is een sociale mediacampagne gelanceerd om ondernemers te waarschuwen.

03.30 - Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandagavond weer bijeen. Op de agenda staan onder meer de mondkapjes en de effecten ervan. Het verplichten van mondbescherming leverde een week geleden flinke discussie op onder de burgemeesters. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) schuift bij de vergadering aan.

03.30 - Mondkapjes middelbare scholieren

Middelbare scholieren krijgen met ingang van deze maandag het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Dat besloot het ministerie van Onderwijs vorige week, na overleg met de VO-raad. Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Ook tijdens praktijklessen is het gewenst dat leerlingen een mondkapje dragen als ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden met de leraar.

03.30 - Persconferentie overbelasting ziekenhuizen

Ziekenhuizen raken overbelast door de toestroom van coronapatiënten. Meerdere ziekenhuizen verminderen de reguliere zorg en schrappen bijvoorbeeld operaties. Maandag vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, wat de laatste stand van zaken in de ziekenhuizen is tijdens een persconferentie. Hij vertelt onder meer hoeveel coronapatiënten op de intensive care en de verpleegafdelingen liggen, hoeveel overige patiënten op een intensivecareafdeling worden behandeld en hoeveel coronapatiënten zijn verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

03.30 - Ouderenuren in supermarkten

Supermarkten zijn met ingang van deze maandag twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en kwetsbare groepen. Daarmee volgen ze de plicht die het kabinet heeft opgelegd, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het CBL vindt dat het kabinet 'overhaast heeft besloten om de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar relatief weinig ouderen en kwetsbare mensen wonen'.

01.22 - Bedrijven iets zelfverzekerder

Het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft over een jaar nog steeds te bestaan is tussen juni en september in bijna alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven licht toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het inzetten van zzp'ers, uitzendkrachten en flexibele krachten is bij alle sectoren afgenomen. De coronacrisis heeft nog relatief weinig geleid tot het ontslaan van eigen personeel.

01.22 - Complicaties coronapatiënten

Bij bijna twaalf procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, treden hartproblemen op tijdens de opname. Ongeveer zeven procent van deze ernstig zieke patiënten krijgt een longembolie. Dat staat in een onderzoek onder 3011 coronapatiënten. De Hartstichting steunde die studie. Vrijwel alle patiënten lagen in Nederlandse ziekenhuizen. Bijna een derde van de patiënten had voor de opname in het ziekenhuis al een hart- of vaatziekte.