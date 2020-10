Verdachte van inrijden op cafégangers Rijsbergen zit vast in België

Meerdere cafébezoekers raakten gewond vergroot

De 23-jarige man die donderdag werd gearresteerd voor het inrijden op cafébezoekers in Rijsbergen, zit in België in de cel. Er ligt een uitleveringsverzoek, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie maandagmorgen.

De man werd donderdag in België opgepakt. Bij een normale gang van zaken zou de verdachte vandaag voor het eerst voor de rechter staan, om voorgeleid te worden. Dat duurt in deze zaak langer omdat de man eerst naar Nederland moet komen.

Hoe lang dat duurt, ligt aan in hoeverre de verdachte meewerkt met de overplaatsing naar Nederland. Volgens de woordvoerder kan dat over een week zijn, maar kan ook een langere tijd duren. “Wanneer de verdachte niet wil meewerken, moeten er mogelijk meerdere rechters tussenkomen.”

Over hoe en waar in België de man is opgespoord, wil het OM voorlopig geen uitspraken doen. Ook over de nationaliteit van de 23-jarige wil het OM niks zeggen.

De man wordt ervan verdacht vorige week zaterdag met zijn auto op een groep bezoekers in te hebben gereden. De bestuurder verliet die nacht vlak daarvoor boos het café. Hij stapte in zijn auto en reed in op een aantal mensen die op de stoep voor het café stonden. Een van de slachtoffers hield een gebroken rib en gekneusde enkel over aan de actie van de bestuurder.

