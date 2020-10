Eigenaresse ontzettend opgelucht dat man is opgepakt voor inrijden op cafébezoekers

De bestuurder raakte ook wat fietsen. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De eigenaresse van The Jolly Jester is ontzettend opgelucht dat donderdag een 23-jarige man is opgepakt voor het inrijden op bezoekers van het feestcafé in Rijsbergen. “Ik ben er echt heel erg blij mee.” De impact van het gebeuren afgelopen zondag is nog altijd groot, zegt eigenaresse Nicole.

De deuren van The Jolly Jester zijn sinds het incident op slot. “Ik dacht echt: nee, ik kan niet opengaan en doen alsof er niks aan de hand is”, vertelt ze. “Ik had besloten om sowieso tot komend weekend dicht te blijven. En ik wilde niet open voordat de dader gepakt was."

Slachtofferhulp

Nicole heeft de afgelopen dagen nauw contact gehouden met de slachtoffers. “Het gaat redelijk met ze. Het is gewoon een wonder dat ze er lichamelijk zo weinig aan over hebben gehouden. Een meisje heeft een gebroken rib en dat is heel pijnlijk. Een andere jongen heeft een gebroken pols. Sommige slachtoffers krijgen nu slachtofferhulp maar met de meesten gaat het redelijk.”

De camerabeelden van het moment dat de man op de groep inreed:

'Veel lieve berichten'

Een enkeling kwam de afgelopen dagen bij Nicole op bezoek. “We zijn natuurlijk een dorpscafé en het fijne is dat je dan iedereen kent. Daardoor is de impact tegelijkertijd ook groter. Het raakt je. Maar het verwerken is makkelijker omdat we het met zijn allen doen.” Ze zit met een aantal slachtoffers in een appgroep en waarin veel over het incident wordt gepraat.

Nicole is enorm dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze de afgelopen dagen kreeg. “Ik krijg veel lieve berichten en dat maakt het iets makkelijker.”

Niet erg boos

De uitbaatster is nog altijd verbaasd over het feit dat de man tot zo’n drastische actie overging na een klein incident in het café. “Hij was niet heel erg boos. Daarom kwam het ook echt als een verrassing. Dit hadden we nooit verwacht. Het ging allemaal maar om handje drukken.”

