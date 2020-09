Schokkende beelden laten zien hoe man met rotvaart inreed op groep cafégangers Rijsbergen

De beelden van de doorrijder. vergroot

Op internet circuleren camerabeelden van de man die zondagochtend vroeg op een groep bezoekers van feestcafé The Jolly Jester in Rijsbergen inreed. Op de heftige beelden is te zien hoe de man met een rotvaart op de ongeveer twintig mensen inrijdt. De politie is nog op zoek naar de doorrijder.

Rebecca Seunis

Volgens getuigen was de bestuurder eerder in het café geweest en verliet hij rond halfzes boos de horecazaak. Vervolgens is hij in de auto gestopt en op mensen ingereden die op de stoep voor het café stonden. Hierbij raakten meerdere mensen gewond.

De camerabeelden van het moment dat de man op de groep inreed:

Onder de beelden op Facebook reageert de vader van een van de slachtoffers: "Ze heeft een gebroken rib en een gekneusde enkel. Het had heel anders kunnen aflopen. Ik hoop dat ze die malloot snel oppakken."