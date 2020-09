Kroegbaas Nicole geschokt nadat man inreed op bezoekers: 'Volslagen idioot'

De politie heeft de straat in Rijsbergen afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

"Een totale randdebiel." Meer woorden heeft kroegbaas Nicole van Rijen (48) niet over voor de Roemeen die zondagochtend vroeg inreed op een groep jongeren bij feestcafé Jolly Jester Pub in Rijsbergen. "Dit verzin je gewoon niet."

Zichtbaar aangeslagen doet ze haar verhaal. Ze trilt nog na van wat er gebeurd is. "Dit is bizar. Ik heb heel de nacht wakker gelegen. Ik heb me zelden zo slecht gevoeld", vertelt de kroegbaas. Ze doet haar zaak zondag dan ook niet meer open.

Pyjamafeest

"Het begon als een heel gezellig feestje", weet Nicole. Afgelopen nacht waren zo'n vijftig gasten aanwezig bij een pyjamafeestje in haar kroeg. "Deze meiden gaan normaal een weekendje weg en besloten nu een feest te geven."

Op een gegeven moment liep één van de mannen iets voor half zes plotseling de zaak uit. "Waarom die Roemeen ineens boos wegliep, weet ik niet. Waarschijnlijk is er iets van ruzie geweest."

"Zo'n tien tot vijftien mensen stonden toen op de stoep. Vervolgens is die debiel op hen ingereden."

De verdachte zou in een auto zijn gestapt en vervolgens in de richting van een aantal mensen zijn gereden die voor het café stonden. "Zo'n tien tot vijftien mensen stonden toen op de stoep. Vervolgens is die debiel op hen ingereden." Er raakten meerdere mensen gewond. Eén van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De eigenaresse heeft camerabeelden overgedragen aan de politie. "Ik hoorde een auto met piepende banden wegrijden", vertelt overbuurvrouw Renske. Volgens haar zijn twee jonge meiden onder de slachtoffers. "Zij hebben allebei een gekneusde enkel, een van hen heeft daarnaast een rib gebroken en de ander heeft een gezwollen lip", zei ze eerder op de zondag tegen Omroep Brabant.

De automobilist ging er na de aanrijding vandoor en is nog altijd spoorloos. De politie onderzoekt wie de bestuurder was en wie er op dat moment nog meer in de auto zat. Agenten bekijken camerabeelden en horen verschillende getuigen. De auto zou een donkere stationwagen zijn.

