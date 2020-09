Automobilist rijdt in op bezoekers feestcafé in Rijsbergen en gaat ervandoor

Wachten op privacy instellingen... De politie heeft de straat in Rijsbergen afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist rijdt mensen aan bij pub Rijsbergen en gaat ervandoor

Een automobilist is zondagochtend vroeg ingereden op bezoekers van feestcafé The Jolly Jester aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Dit hebben meerdere getuigen tegenover de politie verklaard, zo laat een woordvoerder zondagochtend weten. Volgens haar is er in elk geval één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen reed de automobilist na de aanrijding door.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder, zo laat ze om kwart over negen weten. Meer informatie over wat er precies is gebeurd en wat er aan de aanrijding vooraf is gegaan, kon een woordvoerder op dat moment nog niet vertellen.

Volgens getuigen vierde iemand zaterdagavond zijn vijftigste verjaardag in The Jolly Jester.

Drie fietsen met flinke schade

De automobilist zou volgens diverse getuigen het fietspad zijn opgereden en daarna op de bezoekers zijn ingereden. Op de straat lagen drie fietsen met flinke schade.

Er waren nog veel mensen bij het café aanwezig toen de aanrijding plaatsvond. Een getuige heeft het over 'zestig tot zeventig mensen'. Een deel van hen zag de aanrijding gebeuren. "Zij stonden verbijsterd te kijken", vertelt een getuige.

Schade aan voorruit auto

De straat is door agenten afgezet voor het overige verkeer. Agenten zijn een onderzoek gestart. De auto zou volgens de getuige schade moeten hebben aan de voorruit.

