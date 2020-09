Doorrijder Rijsbergen verliet boos café en reed in op bezoekers

Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De doorrijder die zondagochtend vroeg inreed op bezoekers van feestcafé The Jolly Jester in Rijsbergen was eerder zelf in het café aan de Sint Bavostraat. Dat laat de politie zondagochtend weten op basis van verklaringen van getuigen. De man zou het café iets voor halfzes boos hebben verlaten, in een auto zijn gestapt en vervolgens in de richting van een aantal mensen zijn gereden die op de stoep voor het café stonden.

Er raakten meerdere mensen gewond. Eén van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog op zoek naar de automobilist en de auto waarin hij reed. De man ging er na de aanrijding vandoor. De auto waarin hij reed, is mogelijk een donkere stationwagen. De wagen heeft vermoedelijk op meerdere plekken schade en is volgens getuigen vertrokken in de richting van Zundert.

Er zou sprake zijn van een feestje zaterdagavond in The Jolly Jester ter ere van de vijftigste verjaardag van iemand. En volgens een buurtbewoonster zou er ook een pyjamaparty aan de gang zijn geweest in het café. "Dat werd gehouden door een groep meiden die een meidenweekend had."

