Buurvrouw schrikt van aanrijding in Rijsbergen: 'Die automobilist reed met piepende banden weg'

"Dit is wel schrikken", verzucht een vrouw die vlakbij het Rijsbergse feestcafé The Jolly Jester woont waar zaterdagnacht meerdere mensen werden aangereden door een automobilist. "Normaal zijn wij daar ieder weekend. Toevallig deze avond niet, en en dan gebeurt er zoiets..."

Volgens getuigen zou de bestuurder van de auto ook in het feestcafé zijn geweest en had die vlak voor de aanrijding boos The Jolly Jester verlaten.

Het gerucht ging dat iemand zaterdagavond zijn vijftigste verjaardag in The Jolly Jester vierde, maar volgens deze buurtbewoonster was er een pyjamaparty aan de gang in het café. "Die werd gehouden door een groep meiden die een meidenweekend had."