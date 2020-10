Man (23) opgepakt voor inrijden op bezoekers van feestcafé in Rijsbergen

Beelden van de doorrijder. vergroot

Een 23-jarige man is opgepakt voor het inrijden op bezoekers van feestcafé The Jolly Jester in Rijsbergen. Dat meldt de politie donderdag.

Meerdere mensen raakten gewond toen de automobilist afgelopen zondag inreed op mensen die voor het café stonden. Dit gebeurde rond halfzes 's ochtends.

De bestuurder verliet vlak daarvoor boos het café. Hij stapte in zijn auto en reed in op een aantal mensen die op de stoep voor het café stonden. Een van de slachtoffers hield een gebroken rib en gekneusde enkel over aan de actie van de bestuurder.

De camerabeelden van het moment dat de man op de groep inreed:

