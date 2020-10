Opnieuw basisschool dicht na coronabesmettingen: 'Kiezen voor zekerheid en rust'

Basisschool Henri Dunant in Wijk en Aalburg blijft deze week gesloten nu vier leerkrachten besmet blijken met het coronavirus. (Foto: Lenard Huijzer) vergroot

Bij basisschool Henri Dunant in Wijk en Aalburg kwam maandagochtend de vierde melding binnen van een leerkracht die besmet bleek met het coronavirus. De rest van de week blijft de school voor leerlingen gesloten.

Basisschool-directeur Lenard Huijzer had al nauw overleg met de GGD nadat anderhalve week geleden de eerste leraar zich meldde na een positieve coronatest.

Verantwoord

"Volgens de GGD konden we toen en zelfs nu met vier besmettingen verantwoord les blijven geven, maar ik kies liever voor zekerheid en rust", zegt de schooldirecteur.

"We hebben altijd goed gecommuniceerd met ouders over de besmettingen en het gevaar voor anderen. Dat gevaar was volgens de GGD beperkt zolang we ons maar hielden aan alle voorzorgsmaatregelen en vooral veel schoonmaakten. We hebben ook amper verontruste telefoontjes gekregen", zegt Huijzer.

Kinderen thuis

Twee kleuterklassen zaten al thuis omdat er geen vervangende leerkrachten waren. "Nu zit de rest deze week ook thuis en zullen we weer online lessen gaan geven. We hopen maandag weer open te gaan, maar dat is nog even afwachten hoe het deze week verloopt", zegt de directeur wat aarzelend.

Voor de moraal onder leerkrachten hebben de vier besmette collega's geen gevolgen. "Ik denk dat we nog meer een team vormen door voor elkaar in te springen, maar nu hebben we even lucht nodig in de chaos die alleen al in het rooster is ontstaan door deze vier ziekmeldingen."

Eerder al in Eindhoven

Vorige maand moest in Eindhoven een basisschool de deur sluiten na een besmetting van één van haar onderwijzers.