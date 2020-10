Op deze middelbare school draagt bijna geen enkele leerling een mondkapje

Tien procent van de leerlingen van Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom draagt maandag buiten de lessen een mondkapje. Negentig procent houdt zich dus niet aan het dringende advies om dit te doen. Deze inschatting maakt rector Leon de Rond van de middelbare school in Bergen op Zoom. Dat het merendeel van de leerlingen het dringend advies niet opvolgt, verbaast De Rond niet.

De rector denkt dat het net als in de samenleving 'stap voor stap zal gaan'. “Zoals je dat ook in winkels ziet.” Verderop in de week verwacht hij dat er al meer leerlingen zullen zijn die een mondkapje dragen. Nu hebben de meeste van de 2400 leerlingen volgens hem wel een mondkapje bij zich. Maar ze kijken wat anderen doen.