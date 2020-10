Transferdeadline PSV: Bayern München-middenvelder Adrian Fein wordt voor één jaar gehuurd

De nieuwste PSV-aanwinst: Adrian Fein (foto: ANP). vergroot

Adrian Fein is het komende jaar PSV’er. De Duitse middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van grootmacht Bayern München, waar de 21-jarige Fein op weinig speelminuten kon rekenen. Fein is de eerste speler die PSV aantrekt op ‘deadlineday’, de verwachting is dat er nog één of twee spelers zullen volgen.

PSV heeft tevens een koopoptie bedongen op de 1.90 meter lange middenvelder. Dat houdt in dat de Eindhovenaren Fein aan het einde van het seizoen voor vast bedrag definitief kunnen overnemen. Wat de hoogte is van die clausule, is niet bekend gemaakt.

Fein werd het afgelopen seizoen verhuurd aan het Duitse Hamburger SV. Daar speelde hij het gehele jaar in de 2. Bundesliga als defensieve middenvelder. Fein heeft daarvoor in diezelfde competitie nog een jaar bij SSV Jahn Regensburg gespeeld. In het seizoen 2017-2018 speelde de van origine middenvelder veelal als centrale verdediger bij Bayern München II, de vraag is of hij dat in Eindhoven ook kan gaan doen. Het zou trainer Roger Schmidt in ieder geval meer opties bieden.

Trainer speelt een rol

Vanzelfsprekend is Fein blij met zijn transfer naar de medekoploper in de Eredivisie. "Het is voor mij nu zaak om op het hoogste niveau aan de slag te gaan. Bij PSV gaan we om de prijzen spelen en zijn er ook Europese ambities. Dat zijn voor mij doorslaggevende factoren geweest om voor deze club te kiezen. En natuurlijk is het prettig dat er met Roger Schmidt een trainer met een geweldige reputatie werkzaam is. Dat heeft voor mij ook een rol gespeeld.”

Sadilek en Bruma verhuurd

Maandag nam PSV wel tijdelijk afscheid van Bruma en Michal Sadilek. De Tsjechisch jeugdinternational gaat een jaar ervaring op doen bij Slovan Liberec, een club uit zijn vaderland.

Sadilek, die zondagmiddag nog inviel tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard, beleefde zijn grote doorbraak vorig jaar in Eindhoven. Dat was evenwel op een positie die niet de voorkeur heeft van Sadilek zelf: de linksbackpositie. Als noodoplossing speelde de middenvelder daar afgelopen seizoen meermaals, maar de verwachting is dat Sadilek nu in zijn vaderland meer minuten op zijn favoriete positie kan gaan maken. In totaal speelde Sadilek tot nu toe 40 wedstrijden voor PSV 1.

Ook Bruma gaat een jaar elders spelen. De Portugese buitenspeler speelt het komende seizoen voor het Griekse Olympiakos Piraeus dat onder meer uitkomt in de Champions League. De Grieken hebben tevens een koopoptie bedongen om Bruma voor een vast bedrag aan het einde van het seizoen permanent over te nemen.

Bruma kwam tot op heden tot 35 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Daarin was de Portugees international goed voor vijf doelpunten en zes assists. PSV kocht Bruma vorig jaar voor zo'n twaalf miljoen euro, maar hij heeft nooit kunnen overtuigen in Eindhoven.