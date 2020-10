Veel rook bij een brand in huis in Oudenbosch

(foto: Christian Traets/SQ Vision) vergroot

Een brand in een huis in Oudenbosch heeft voor veel rook gezorgd. De brandweer raadt mensen in de buurt aan om ramen en deuren gesloten te houden.

Janneke Bosch Geschreven door

De brand ontstond in een huis aan de Strijmondlaan in Oudenbosch. De brandweer schaalde snel op naar ‘grote brand’ en kwam met twee bluswagens en een hoogwerkers naar de brand om te blussen. De bovenverdieping is helemaal zwartgeblakerd.

Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt bij de brand.

