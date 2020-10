Lichaam Nadir Faassen (25) gevonden in het water van de Mark vlakbij zijn auto

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Er is een lichaam gevonden vlak naast de auto die eerder op maandag in het water werd gevonden langs de Markkade. De auto is van de vermiste Nadir Faassen (25) uit Terheijden. De politie bevestigt maandagavond dat het inderdaad om de Nadir gaat.

Het lichaam is inmiddels naar een mortuarium gebracht, meldt een woordvoerder van de politie. Daar moest worden vastgesteld of het inderdaad om de vermiste Nadir Faassen gaat. Maandagavond kon zijn lichaam worden geïdentificeerd, meldt de politie.

Eerder stond al vast dat de auto die in de Mark werd gevonden de auto van Nadir is.

Vermist sinds woensdag

Nadir werd sinds woensdagavond vermist. Vrienden van hem meldden zondagavond aan de politie dat ze een remspoor op de Markkade hadden gezien en een ruitenwisser gevonden.

Duikers van de politie vonden maandagochtend inderdaad een auto in de Mark. Volgens de politie zou Nadir hier langs hebben kunnen rijden, omdat dit op de weg van Breda centrum naar Terheijden ligt, waar Nadir woont. Hij werkte woensdagavond in een café in het centrum van Breda.

