Voetbalclub blijft verslagen achter na overlijden van Nadir Faassen: 'We kennen hem hier al jaren'

Bij voetbalclub SV Terheijden overheerst verslagenheid, nadat bekend werd dat hun speler en teamgenoot Nadir Faassen is overleden. Hij werd sinds woensdag vermist. "We kennen hem hier al jaren."

Voorzitter Jan Tempelaars heeft gisteren en vandaag regelmatig contact gehad met teamgenoten van Nadir, vertelt hij. tegen Omroep Brabant. “Ik hoorde gisteren dat hij vermist was. En dan vandaag dit nieuws.” Op de website van de vereniging schreef hij een kort in memoriam.

De 25-jarige Nadir Faassen werd sinds woensdagavond vermist. Hij had gewerkt in een café in Breda en was sindsdien niet meer gezien. Zijn vrienden gingen zondagavond naar hem op zoek.

Ze vonden remsporen op de Markkade in Breda waar Nadir zijn auto vaak parkeerde, en meldden dat bij de politie. Maandagochtend vonden duikers van de politie inderdaad Nadirs auto in het water. Niet veel later werd ook zijn lichaam gevonden.

Kind van de club

Nadir was echt een kind van de club, zegt Tempelaars. “Hij is een oud-jeugdlid. En begin dit seizoen is hij weer begonnen met voetballen. Samen met vrienden en oud-elftalgenoten. Een van de elftallen viel weg en we waren op zoek naar nieuwe leden. Toen meldde hij zich met een groep.” Een echt vriendenelftal dus.

Door alle coronamaatregelen, is het alweer even geleden dat er intensief contact was. “Er mag haast niemand op ons sportpark komen, je spreekt die jongens amper nu.” Om dan zulk nieuws te verwerken te krijgen, is daarom ook behoorlijk lastig. “Je moet dan toch schakelen met die jongens. Bedenken wat we gaan doen.”

Eerbetoon

Want dat er een soort eerbetoon moet komen, staat vast. “Maar ik laat zijn team eerst overleggen wat ze willen voor zondag.” Dan staat er namelijk een wedstrijd gepland voor Terheijden 6, het elftal van Nadir. “Zij mogen beslissen wat ze willen, óf ze willen spelen.”

Een grote bijeenkomst op de vereniging zit er door de coronamaatregelen niet in. Ook kunnen er waarschijnlijk geen mensen van de vereniging naar de begrafenis, denkt Tempelaars. “Terwijl er vanuit de vereniging juist altijd veel betrokkenheid is bij elkaar. Een begrafenis of iets dergelijks wordt juist altijd door heel veel mensen bezocht. Maar dat mag nu niet. Dat maakt het wel extra moeilijk.”

