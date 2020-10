Raad Den Bosch stemt in met windmolens en zonneparken in polder

Windmolens en zonnepanelen in 'Duurzame Polder' vergroot

De gemeenteraad van Den Bosch heeft dinsdagavond ja gezegd tegen het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in de Rosmalense en Nulandse polder tussen Den Bosch en Oss. In totaal zou er plaats zijn voor 45 windmolens van 250 meter hoog of een groot aantal zonnepanelen.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De bewoners rondom de Rosmalense, Nulandse en Geffense polder hebben eerder al stevig geprotesteerd bij de gemeenteraden van Den Bosch en Oss tegen de komst van de molens. Toch heeft de gemeenteraad van Den Bosch dinsdagavond definitief voor de duurzame energie in de polder gestemd. Ze moeten van het rijk namelijk voor 2050 energieneutraal worden en daar is wel wat duurzame energie voor nodig. De Raad van Oss moet nog over de plannen stemmen.

Referendum

Hoe het er straks in de polder precies uit gaat zien dat is nog onzeker. Duidelijk is dat de molens een kilometer van de bebouwde kom moeten staan. Een moties om daar 2,5 kilometer van te maken haalde het niet. Wel werd toegezegd dat de opbrengst van 100 hectare zonne-energie niet in de polder hoeft te worden opgewekt, maar dat dat op andere plekken in Den Bosch kan gebeuren. Een idee van de PVV om met een raadgevend referendum de bevolking te vragen wat ze van de plannen vindt haalde het niet.

De ijskast in

Wethouder Mike van der Geld wilde wel, op verzoek van de raad, uitzoeken wat de komst van het wind- en zonnepark betekent voor een eventuele nieuwbouwwijk in de Rosmalense Polder. Die plannen zouden wel eens voorgoed de ijskast in kunnen als er enorme windmolens dichtbij staan.

Boze inwoners van de Rosmalense polder, die de windmolens liever niet in hun achtertuin zien, hebben al laten weten naar de rechter te gaan als de raad instemt met het plan.

Op 23 september liet inwoner van Kruiskamp Mirella Schutgens zien waar de windmolens van 250 meter hoogte moeten komen. Haar persoonlijke verhaal zie je in de video:

Wachten op privacy instellingen...