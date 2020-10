Enorme transferstunt PSV: 'Mario Götze tekent tweejarig contract in Eindhoven'

PSV heeft tijdens de laatste uren op de transfermarkt voor een enorme stunt gezorgd. Mario Götze (28), vorig jaar nog spelend voor grootmacht Borussia Dortmund, gaat de ploeg van Roger Schmidt naar verluidt versterken, zo melden verschillende media.

Mario Götze is op dit moment nog clubloos, waardoor PSV hem transfervrij kan oppikken. Het contract van de voormalig Duits international werd deze zomer niet verlengd door Borussia Dortmund. Bij 'Die Borussen' werd Götze opgeleid, bereikte hij het eerste elftal en na een aantal goede seizoenen verdiende hij een transfer naar Bayern München. Daar kwam de aanvallend ingestelde middenvelder nooit echt uit de verf, waarna hij in 2016 weer terugkeerde bij Dortmund.

Afgelopen seizoen kwam Götze, die Duitsland in 2014 hoogstpersoonlijk naar de wereldtitel schoot, tot vijftien wedstrijden in de Bundesliga. Daarin was hij goed voor drie doelpunten.