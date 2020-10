PSV bevestigt enorme transferstunt: Mario Götze is PSV'er en tekent een contract voor twee jaar

Mario Götze (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft tijdens de laatste uren op de transfermarkt voor een enorme stunt gezorgd. Mario Götze (28), vorig jaar nog spelend voor grootmacht Borussia Dortmund, gaat de ploeg van Roger Schmidt versterken. Götze, die na afloop van zijn contract in Duitsland transfervrij was, tekent een contract voor twee jaar in Eindhoven.

De afgelopen periode heeft Götze meerdere malen contact gehad met PSV-trainer Roger Schmidt. "Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland”, zegt Götze op de website van PSV. “Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben en een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden.”

Götze brak tussen 2009 en 2013 door bij Dortmund, waarmee hij twee keer kampioen van Duitsland werd en de finale van de Champions League haalde. De aanvallende middenvelder verhuisde daarna naar Bayern München, een overstap die hem door de fans van Dortmund niet in dank werd afgenomen. Na drie landstitels in drie jaar keerde Götze in 2016 terug bij 'BVB'.

Afgelopen seizoen kwam Götze, die Duitsland in 2014 hoogstpersoonlijk naar de wereldtitel schoot, tot vijftien wedstrijden in de Bundesliga. Daarin was hij goed voor drie doelpunten.

De verwachting is dat Mario Götze -net als Marco van Ginkel en Adrian Fein- woensdag gepresenteerd zal worden aan pers en publiek.

