Hans (68) ging bijna dood aan corona, maar vertelt maanden later zelf zijn verhaal aan Mark Rutte

"Ik ben weer helemaal de oude”, zegt de 68-jarige Hans Stil. Hij is er zelf een beetje verbaasd over. Want het was kantje boord toen hij in maart van dit jaar in het Jeroen Bosch ziekenhuis lag. Dinsdag vertelde Hans zijn verhaal aan minister president Mark Rutte.

Hans is een van de tien Brabanders die in gesprek mocht met minister president Mark Rutte en minister de Jonge van volksgezondheid. Dat gebeurde bij de aftrap van het project aandacht voor elkaar, een platform waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen over wat het coronavirus met hen heeft gedaan. De bewindslieden spraken met een verpleegkundige, een ondernemer, een geestelijk verzorger en dus met ex-coronapatiënt Hans.

“Ik had helemaal niet in de gaten dat ik zo ziek was”, vertelt Hans. De Udenaar was kortademig en had koorts. "Maar ja, niemand wist toen nog wat corona precies was.” Uiteindelijk kwam na elf dagen de huisarts en die constateerde dat het zuurstofgehalte in het bloed van Hans veel te laag was. “Hij wilde dat ik onmiddellijk werd opgenomen.”

Naar de IC

Omdat het Udense ziekenhuis Bernhoven vol was werd hij per ambulance naar het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Van de eerste nacht daar kan hij zich niets meer herinneren: “Ik was al een heel eind weg." De volgende dag zei de ziekenhuisarts dat hij naar de IC moest.

“Ze zouden me in coma brengen, maar ik moest met mijn vrouw overleggen of ik dat wel wilde. Zij zei dat ik zelf moest beslissen." De arts gaf aan dat de kans fiftyfifty was dat Hans het zou overleven. “Ik heb ja gezegd. Ik was zo ziek dat het me allemaal niets meer interesseerde. Ik wilde het niet meer meemaken en niet bij kennis blijven.”

Afscheid van zijn kinderen

Hoe ingrijpend die keuze voor de ic kon zijn had Hans in eerste instantie niet zo in de gaten. “Tot ze me de mogelijkheid boden om afscheid te nemen van mijn kinderen. Toen pas begreep ik dat er vijftig procent kans was dat ik het niet zou overleven.

Hans slikt terwijl hij het vertelt, hij vecht tegen de tranen. “Het was heel moeilijk. Na het telefoontje met mijn jongste zoon ging het licht uit. Ik denk dat ze toen het kraantje hebben dichtgedraaid. Toen ik wakker werd dacht ik dat ik een nacht had geslapen, maar het waren zeven dagen.”

"Ja, ik ben er goed van afgekomen. Er waren mij maanden van revalidatie in het vooruitzicht gesteld", zegt Hans. "Maar ik was na vier weken weer de oude. Ik ben een van de weinigen die dat kan zeggen.” Hans realiseert zich dat hij geluk heeft gehad. “Er zijn veel kaarsjes voor me gebrand. Dat heeft geholpen. De Blokker is er goed mee geweest, met al die waxinelichtjes", grapt hij.

Mark Rutte

Hans vertelt zijn verhaal aan de minister-president. Hij luistert aandachtig en is ervan onder de indruk. "Het doet me heel veel", zegt Rutte. "Hij is er echt kantje boord door heen gerold. En je realiseert je dan meteen dat er ook zoveel mensen zijn die het niet hebben gehaald.”

Over de tweede golf maakt Hans zich grote zorgen. “Ik zie met leden ogen aan dat mensen zich steeds minder aan de regels houden. Het is triest dat er mensen het verhaal zelfs ontkennen”, zegt hij hoofdschuddend. "Want we weten dat heel veel mensen het niet hebben overleefd.”

Bekijk in deze video de ontmoeting van Hans met Mark Rutte:

