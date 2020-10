PSV haalt Götze, en Chris en dochter Lyndi hebben de echte primeur

Het is een droomtransfer voor PSV: de komst van sterspeler Mario Götze. Een transfer die Chris Rooijakkers en zijn dochter Lyndi een droomprimeur bezorgde. Zij wisten de Duitse sterspeler écht als eerste te spotten in Eindhoven.

Eerder op de avond meldde een Hans zich als maker van de foto's. Maar dat blijkt niet te kloppen. Het was Lyndi die de foto's van dichtbij maakte. "Ze keek hem nog recht aan, dat was het grappige. En Götze keek niet echt blij. Meer zo van, oh oh, betrapt!"

Viral in appgroepjes

Het was niet Chris' bedoeling om de foto's van zijn dochter overal te delen. Hij deelde het met een vriendengroepje en in een familie-app. "En toen ging het helemaal los." Want het bleef niet beperkt tot de familie-app, maar kwam ineens in allerlei appgroepjes terecht.