PSV haalt Götze, maar Hans heeft de primeur

Het is een droomtransfer voor PSV: de komst van sterspeler Mario Götze. Een transfer die Hans de Jong, megafan van PSV, een droomprimeur bezorgde. Hij wist de Duitse sterspeler als eerste te spotten in Eindhoven.

Na een meeting voor zijn werk bij het Philips Stadion liep Hans naar buiten en zag daar “een dikke Duitse wagen”, vertelt hij. “Ik zei nog tegen een collega; misschien is het wel een transfer. Het is tenslotte de laatste dag van de transfermarkt.” Hij had geen idee hoezeer hij gelijk zou krijgen.

Hans maakte twee foto’s van de auto en de inzittenden en deelde die in een PSV-appgroepje. “Iemand zei nog, ‘misschien is het Götze wel’, maar ik dacht zelf eerst aan Fein ofzo. Ook een Duitser. Of misschien een oude speler.”

Het bericht in dat appgroepje ging al snel een eigen leven leiden. “Ik zag ineens mijn foto in een andere appgroep terugkomen. Ik ben denk ik wel tien keer gebeld door allemaal vrienden die mijn foto’s ineens zagen opduiken, overal.”

En die foto’s van de nieuwste aanwinst werden ook gedeeld in het PSV-appgroepje van Sil van Els en zijn maten. “Iemand zag een dikke dure auto bij het stadion. Op deadlineday kan dat maar één ding betekenen”, wist Sil meteen.

Enig speurwerk leverde bij hem al gauw de hoop op dat het inderdaad wel eens om de Duitse grootheid Mario Götze zou kunnen gaan. Dat wist Sil te ontcijferen uit de nummerplaat die op de foto stond.

‘DO’ betekent dat de auto uit Dortmund komt, ‘GM’ zijn de initialen van de voetballer, ‘36’ zou kunnen duiden op zijn geboortedatum, 3 juni en ‘10’ is het rugnummer. “Het kon haast niet anders, geboortedatum, plaats, rugnummer, het móest hem zijn!”, vertelt Sil enthousiast.

Sil deelde zijn vermoedens op Twitter, waar het al gauw werd opgepikt. Niet veel later kwam het nieuws dat Götze op dat moment de medische keuring zou ondergaan en dinsdagavond nog gepresenteerd zou worden.

Fantastisch, vindt Sil. “Ja echt geweldig, het is een wereldvoetballer, met zo’n grote staat van dienst.” Sil, fervent seizoenkaarthouder, hoopt hem dan ook komend seizoen veel in het rood-wit te kunnen zien spelen. “Het werd al een topseizoen natuurlijk. En nu helemaal. Kan niet anders!”

Ook Hans is heel enthousiast over de komst van Götze naar Eindhoven. “Ik heb al vijftien jaar een seizoenskaart op Oost. Het is een prachtige naam. Het is altijd mooi als er grote namen naar de Eredivisie komen. En als ze dan naar PSV komen is dat het állermooiste.”

