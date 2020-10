'Miljoenenwitwassers' Tom en Berry doken al op in onderzoek naar politiemol Mark M.

Een doorzoeking in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Twee mannen die dinsdag zijn opgepakt voor het witwassen van tientallen miljoenen, zijn voormalige verdachten uit de zaak van de politiemol Mark M. Dat melden betrouwbare bronnen rond het onderzoek. Tom van H. en Berry S. speelden een bijrol in dat proces en kregen geen straf opgelegd omdat er te weinig bewijs was tegen hen. Nu zijn ze weer in de boeien geslagen voor iets heel anders.

Het gaat om Tom van H. (38) uit Geldrop en Berry S. (42) uit Veldhoven. De politie beschouwde ze als criminele klanten van ex-politiemedewerker Mark M. alias 'de politiemol'. Die kreeg vijf jaar celstraf omdat hij vertrouwelijke politie-informatie lekte naar criminelen. Mark M. werkte op een bureau in de regio Eindhoven en kon lange tijd ongestoord zijn gang gaan.

Abonnement via politiemol

Berry S. zou de politiemol in maart 2013 hebben gevraagd of hij kon uitzoeken of er een politieonderzoek tegen hem liep. In juni van dat jaar sloot S. via de politiemol een abonnement af. Dat betekende dat de politiemol automatisch een mailtje kreeg als de recherche de naam van Berry S. liet vallen. Dat gebeurde in de zomer van 2013: toen werd een vertrouwelijk pdf-bestand van 468 pagina's gelekt.

Berry S. zelf had ook één keer een document in handen. Er werd een vingerafdruk gevonden op een politieformulier bij een medeverdachte thuis. Ook Tom van H. zou zo'n klant zijn geweest van de politiemol. Maar over van H. is minder bekend dan over S.

Onderzoeken Gutenberg en Vladimir

In de herfst van 2015 werden ze allemaal gearresteerd voor hun rol in de zaak van de politiemol. Onder de codenaam Gutenberg bracht de politie hun leven in kaart. Het lijkt erop dat bij Tom en Berry meer werd gevonden.

"In een groot aantal strafrechtelijke onderzoeken doken meer dan eens hun namen op", meldde het OM dinsdag. In 2017 begon daarom een nieuw onderzoek met de codenaam Vladimir. Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant en de fiscale opsporingsdienst FIOD trokken daarbij samen op.

Te weinig bewijs

Intussen ging de rechtszaken rondom de politiemol ook gewoon door. De rechtbank sprak Tom van H. vrij wegens gebrek aan bewijs. Daarmee was voor hem de kous af. De rechtbank vond Berry S. wél medeschuldig aan 'schending ambtsgeheim'. Bovendien werd S. ook veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

Hij ging in hoger beroep en het gerechtshof oordeelde anders dan de rechtbank. Het was duidelijk dat S. gevraagd had naar vertrouwelijke info en daarvoor betaald had. Maar of hij dat in bewuste en nauwe samenwerking deed met de politiemol, kon niet worden bewezen worden. Dus werd hij vrijgesproken.

Miljoenenzaak stilgehouden

Tijdens alle rechtszaken over de politiemol, is nooit iets gebleken over het onderzoek naar Tom van H. en Berry van S. Niemand suggereerde dat zij 'grote jongens' waren. De beschuldiging dat ze tientallen miljoenen euro's hebben witgewassen, werd stilgehouden om het nieuwe onderzoek niet te schaden.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaten van de verdachten willen niet reageren. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en de politie.

Er zijn nog vier andere medeverdachten opgepakt in verband met deze zaak.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.