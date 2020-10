Witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld: vijf Brabanders opgepakt

Een inval aan de Binnen in Dussen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie en FIOD hebben dinsdagochtend vijf Brabanders opgepakt in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. Ze investeerden hun drugsopbrengsten onder andere in goud en diamanten in Afrika. Er is beslag gelegd op panden en bankrekeningen in binnen- en buitenland.

De verdachten zijn mannen uit Geldrop (39 en 30 jaar), Veldhoven (42), Nuenen (40) en Eindhoven (39). Daarnaast is ook een 60-jarige vrouw uit Limburg opgepakt. Het zou gaan om geld dat verdiend is met hennep- en cocaïnehandel.

Internationale geldstroom

De criminele organisatie maakte gebruik van meerdere bedrijven in binnen- en buitenland om geld te verhullen en te verplaatsen. Het geld liep onder andere via Zwitserland, Liechtenstein en de Arabische Emiraten. Ook investeerden ze in goud en diamanten in onder andere de Centraal Afrikaanse Republiek. Bovendien beschikten ze over diplomatieke paspoorten uit Afrika om geld weg te kunnen sluizen.

De actiedag is volgens het OM het resultaat van een jarenlang onderzoek, dat startte in 2017. Sinds dinsdagochtend zes uur wordt op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk gezocht. In totaal werken meer dan 330 medewerkers mee aan de actie. Dinsdagochtend worden nog panden doorzocht, onder andere in Eindhoven, Dussen en Geldrop.

Encrochat

De verdachten gingen volgens het OM zeer professioneel en gedisciplineerd te werk. Dat zou de reden zijn dat het onderzoek zo lang duurde. De criminelen communiceerden met versleuteld berichtenverkeer via Encrochat, wat de politie wist te kraken.

De verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek richt zich ook op andere verdachten. Nieuwe arrestaties zijn volgens het OM niet uitgesloten.

