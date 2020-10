Boze supermarktklanten boycotten Jumbo en Albert Heijn: 'Wij hebben recht op een Aldi'

De nieuwe Aldi in Reek had eigenlijk al open moeten zijn (foto: Jan Peels) Fundering voor nieuwe Aldi aan de rand van Reek (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 De nieuwe Aldi in Reek had eigenlijk al open moeten zijn (foto: Jan Peels)

Het is oorlog tussen een aantal supermarkten in de gemeente Landerd. Oorzaak: een nieuwe Aldi in het dorp Reek. De strijd gaat zo ver, dat de bouw van de nieuwe winkel inmiddels op last van de rechter al een maand stil ligt. Inwoners van Reek zijn woest en boycotten inmiddels de twee bezwaarmakende supermarkten in Zeeland en Schaijk. "Het is een zielige vertoning, wij hebben recht op een Aldi".

De plek waar de nieuwe supermarkt zou moeten komen, ligt er verlaten bij. De contouren van de grote winkel aan de rand van het dorp zijn duidelijk zichtbaar, de fundering staat. Maar voordat de deuren open kunnen, zal er nog veel moeten gebeuren.

De grote bezwaarmakers zijn twee supermarkten in nabijgelegen dorpen: Jumbo in Zeeland en Albert Heijn in Schaijk. Zij vrezen een terugval van inkomsten en spanden een rechtszaak aan. Met voorlopig succes, want de rechter bepaalde eerder in een tussenvonnis dat de bouw voorlopig stilgelegd moest worden.

Ondertussen bereikt de blokkade een kookpunt in het dorp Reek. Daar verzon de actiegroep voor de nieuwe supermarkt allerlei acties. Zo werden reclameborden van de Albert Heijn beplakt en werd opgeroepen om de bezwaarmakende supermarkten te boycotten.

Inwoners van Reek strijden voor hun eigen Aldi:

Wachten op privacy instellingen...

Ook werd er een deal gesloten met de Plus in Herpen. Elke inwoner van Reek krijgt eenmalig 2,50 euro korting op zijn boodschappen. Ook biedt de supermarkt aan om de boodschappen twee keer gratis aan huis te bezorgen. Eigenaar Martijn van den Berg van de Plus in Herpen mengde zich maar wat graag in de dorpenrel. "Wat extra klanten zijn altijd welkom", vertelt hij.

Huub Christiaens van Albert Heijn in Schaijk baalt van de oproep van Reekenaren om zijn supermarkt en die van zijn concullega in Zeeland te boycotten: "Dat vind ik heel jammer." Verder willen beide supermarkten er niets over kwijt.

Donderdag wordt de rechtszaak over de nieuwbouw van de discounter hervat. Waarschijnlijk wordt over een aantal weken duidelijk of de bouw door mag gaan, of dat alles weer moet worden afgebroken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.