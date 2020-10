Bruiloft met 180 gasten: eigenares zaal moet 10.000 euro betalen als ze weer in de fout gaat

Archieffoto door Dimitri Kuliuk via Pexels vergroot

De eigenares van feestzaal La Reine in Tilburg-Noord moet 10.000 euro betalen als zij nog een keer de coronaregels overtreedt. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft haar maandagmiddag deze dwangsom opgelegd. In haar feestzaal was op vrijdag 3 oktober een trouwfeest met 180 mensen, terwijl er volgens de coronaregels maar 30 mensen binnen mochten zijn.

Het feest werd beëindigd door de politie. Agenten namen een kijkje bij de trouwlocatie, nadat zij rond half tien een melding kregen van overlast. Toen ze aankwamen, zagen ze meteen dat er meer dan honderd mensen binnen waren.

Geen boetes gasten

De agenten telden uiteindelijk 180 bezoekers. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen mogen er bij een bruiloft maar dertig gasten zijn. De politie heeft de feestgangers geen boetes gegeven, omdat dit ‘onbegonnen werk’ zou zijn. Voor de eigenaresse heeft het dus wel gevolgen.

