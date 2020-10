Opvolger van de Stint mag binnenkort de weg op, meldt minister

De Stint. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De opvolger van de Stint mag binnenkort de openbare weg op. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur woensdag weten. De bolderkar die door veel kinderdagverblijven werd gebruikt, werd verboden na het dodelijk ongeluk in Oss in 2018 waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Na die inktzwarte dag in september 2018 werden zo'n 3000 Stints van de weg gehaald. Tientallen van de in totaal 1500 bestelde nieuwe modellen van de Stint, die verder gaat als de BSO Bus, staan klaar in een fabriekshal in Nijkerk om ingezet te worden.

Opvallend genoeg leek afgelopen maandag nog het doek te vallen voor de Stint nadat het bedrijf achter de bolderkar alle medewerkers moest ontslaan. Volgens Edwin Renzen, maker van de Stint, kwam dit omdat de politiek maar geen besluit nam over een terugkeer op de weg van het vervoermiddel.

'Het is politiek'

Allerlei keuringsinstanties hebben onderzoek gedaan naar de BSO Bus en keurden het vervoermiddel goed. In juli kondigde Van Nieuwenhuizen plots aan dat na de voltooide keuringen, en een second opinion, ook nog een 'aanvullend en bindend' advies nodig zou zijn van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Dat schoot bij veel partijen in het verkeerde keelgat. "We hebben werkelijk alles gedaan wat van ons is gevraagd. We zijn door ieder hoepeltje gesprongen. We hadden voor de zomer al de weg op kunnen zijn, want er liggen positieve rapporten van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en TNO. Waarom lukt het niet? Dat begrijp ik niet. Het is politiek", zei Renzen maandag nog.

Eerst trainen

Inmiddels heeft ook de SWOV een fiat gegeven. Ook het RDW is positief en voldoet de BSO Bus aan alle eisen, behalve dat het maximumaantal passagiers van acht wordt overschreden. Op dat maximum is, op verzoek van de Tweede Kamer, een uitzondering gemaakt. Wel moeten bestuurders voortaan eerst een training volgen.

Ook is met de kinderopvangbranche afgesproken dat de BSO Bus zoveel mogelijk op rustige plekken wordt gebruikt, zoals op vrijliggende fietspaden of in gebieden waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden.

