Twee jaar na het spoordrama in Oss, de stad leeft met een litteken

De herdenkingsplek na het spoordrama

Het is een wond die nooit meer helemaal heelt: twee jaar geleden kwamen vier kinderen om het leven bij het ongeluk met de Stint op het spoor in Oss. De begeleidster en een ander kind raakten zwaargewond. De stad werd in diepe rouw gedompeld. Inmiddels is duidelijk dat de oorzaak van het drama nooit meer helemaal te achterhalen is. Oss leeft verder met een litteken.

Janneke Bosch

Op basisschool de Korenaer zijn vrijdag de vier kinderen herdacht die bij het spoordrama om het leven kwamen. Dana (8), Fleur (5), Kris (4) en Liva (4) zaten daar op school. In elke klas werd een kaarsje gebrand en er waren veel bloemen bij de muurschildering van een regenboog met vier vlinders die een jaar geleden werd onthuld.

Bloemen in de vlindertuin van De Korenaer

Omroep Brabant maakte een jaar na het noodlottige ongeval een serie reportages en portretten, die zijn hieronder nog eens te bekijken.

Na het ongeluk kwamen Ossenaren, maar ook mensen van buiten de stad, naar het spoor. Zij brachten bloemen, brieven en knuffels mee, die al snel een zee vormden. Ook in de dagen die volgden, werd er samen gerouwd en stilgestaan bij de tragedie. Zo was er een indrukwekkend applaus voor hulpverleners en waren er spandoeken en fakkels bij voetbalclub TOP Oss.

Dana (8), Fleur (5), Kris (4) en Liva (4) stierven bij het ongeluk met de Stint. Dana en Liva waren zusjes. Hun oudere zus zat ook in de Stint en raakte zwaargewond. Een jaar later, tijdens een herdenking in Oss, hield de vader van de omgekomen zusjes een indringende toespraak.

De kinderen die omkwamen bij het ongeluk zaten op op basisschool de Korenaer. Sandra Beuving is van scholenstichting SAAM, waar die basisschool onder valt. Een jaar later vertelde ze hoe kinderen, ouders en leraren op de school verder moesten.

Enkele weken na het spoordrama werd er in theater De Lievekamp in Oss een samenkomst gehouden, waar nabestaanden en andere direct betrokken samenkwamen. De indrukwekkende bijeenkomst werd begeleid door ritueelbegeleider Gemma van Baasbank. Ook zij blikte een jaar na het drama terug.

Lees alles over het spoordrama in Oss en wat dit betekend heeft voor de Stint op onze speciale themapagina.

