Verkrachting en aanranding van tien meisjes en vrouwen: Jonathan M. krijgt 10 jaar cel en tbs

De 26-jarige Jonathan M. uit Eindhoven moet tien jaar de cel in voor de verkrachting en aanranding van acht meisjes tussen de 12 en 16 en twee vrouwen. Ook moet M. behandeld worden. Justitie had twee weken geleden vijftien jaar cel en tbs geëist.

Jonathan M. werd vorige zomer opgepakt nadat hij een Franse toeriste had verkracht in de Genneper parken in Eindhoven en een paar dagen later een 15-jarig meisje in Valkenswaard. Kort daarna werd hij aangehouden. Op zijn mobieltje vond de politie ook beelden van andere minderjarige meisjes die dingen bij hem of zichzelf deden.