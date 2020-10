Nieuwe Stint mag de weg op, maar deze onderzoeker heeft zijn bedenkingen

De nieuwe Stints staan klaar in een bedrijfshal in Nijkerk. (Foto: Koen van Weel/ANP) vergroot

Dat de opvolger van de Stint binnenkort de openbare weg op mag, wil volgens onafhankelijk onderzoeker Peter Coppes uit Helmond nog niet zeggen dat het ook veilig is om dat te doen. Hij zet grote vraagtekens bij de BSO-bus. "Je bent eigenlijk een beetje blind als je hem bestuurt. Dat uitgangspunt is op zijn minst twijfelachtig."

Na het dodelijke ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen, keerde Coppes de Stint binnenstebuiten. Destijds schrok hij enorm tijdens zijn indicatieve onderzoek. Coppes heeft geen enkele twijfel dat de nieuwe Stint veiliger kan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur liet woensdag weten dat de opvolger van de Stint binnenkort de openbare weg op mag. "Maar de minister schrijft niet dat de nieuwe Stint veilig is, maar dat deze is toegelaten. Dat is nog steeds een andere afweging. Hij wordt toegelaten omdat hij voldoet aan de eisen die gesteld zijn."

Volgens de onderzoeker heeft de Stint nog altijd gebreken door de constructie. "Ik heb zelf met de Stint gereden. Op die plaats moest ik uit een inrit rijden en daarbij moest ik een fietspad en een voetpad oversteken. Als ik uit de inrit kom, zie ik niets. Ik kan niet rechts of links kijken. Naar mijn oordeel komt dat door constructiefouten, want je staat achter op het ding en niet voorop."

"De cockpit van een vliegtuig zit ook niet achterin, want je moet zien waar je bent.

En dat beperkt het zicht. "Dat is een beetje wat oude boten nog hebben, moderne boten hebben de bestuurder voorop zitten want je wil zien waar je bent. De cockpit van een vliegtuig zit ook niet achterin, want je moet zien waar je bent. Dit ding heeft zijdelings beperkt zicht. Je bent eigenlijk een beetje blind. Dat uitgangspunt is op zijn minst twijfelachtig."

Ook spreekt Coppes over stabiliteitsproblemen. "De wielbasis is smal en het zwaartepunt ligt wat omhoog. Een Stint is omgekieperd omdat hij rechts tegen een trottoirband was gereden. Nu zit er een beugel maar besef wel: het zijn kindjes. Die hoofdjes en de handjes moeten binnen het omhulsel van de BSO-bus blijven. Daarvoor zijn er geen voorzieningen. Het is een feest voor de kinderen om daarin rond te rijden, dat begrijp ik, maar dan blijven die handjes niet binnenboord."

"Het is een feest voor de kinderen om daarin rond te rijden maar dan blijven die handjes niet binnen."

Iemand die de nieuwe Stint bestuurt, moet volgens de onderzoeker veel in de gaten houden. "De chauffeur achterop moet dus niet alleen naar het verkeer kijken, om hoekjes kijken waar hij niet kan kijken en de kinderen controleren. Maar hij moet er ook nog eens ervoor zorgen dat de hoofdjes en de handjes in de bak blijven. Want zou je wat scherp langs een lantaarnpaal, een verkeersbord of een tak rijden, dan kunnen er lelijke dingen gebeuren. Ik heb zo mijn twijfels over de blijdschap bij de kinderdagverblijven omdat hun verkeersproblemen nu worden opgelost. Ik weet niet of die blijdschap wel helemaal goed gefundeerd is."

"Je rijdt nu ook rond in een T-Ford uit 1916."

Daarnaast zijn er ook Europese voorschriften in de maak. "Waarschijnlijk voldoet de nieuwe Stint daar niet aan, simpelweg omdat wij die regels nog niet kennen", aldus Coppes. "De voertuigen die vanaf dat moment gemaakt worden, moeten aan de nieuwe eisen voldoen. De voertuigen die al rondrijden mogen blijven rijden. Dat was al vanaf het begin bekend en ik had verwacht dat ze zouden wachten tot de Europese eisen er zijn."

De BSO-bus kan als de nieuwe Europese regels gelden niet meer van de weg worden gehaald. "Zo werkt dat", legt de onderzoeker uit. "Je rijdt nu ook rond in een T-Ford uit 1916. Die mag ook op de weg rijden en voldoet niet aan de huidige eisen. Zo werkt het systeem."

"Het is nog wel wat genuanceerder dan te zeggen: hup, hij is veilig."

Minister van Nieuwenhuizen beoordeelt de BSO-bus aan de hand van de criteria die ze zelf heeft gesteld en door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Ook moet het voertuig voldoen aan de eisen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), legt Coppes uit. "Ze heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om een oordeel gevraagd nadat de RDW en onderzoeksinstituut TNO hadden gezegd dat aan hun eisen was voldaan."

De onderzoeker nuanceert het oordeel van de SWOV. "Ze komt met een aantal bezwaren en een aantal positieve punten. Die heeft de minister gewogen en gezegd: daar kan mee gereden worden. Daarbij mag alleen op geselecteerde wegen gereden worden, waar van tevoren een risicoanalyse op gemaakt wordt. Daar moeten ze zich aan houden anders krijgen ze weer stennis. Het is dus wel wat genuanceerder dan te zeggen: hup, hij is veilig."

