Na instorting van seniorenwoningen gaat de bouw gewoon door: 'Geen constructiefout'

Een grijpwagen van een sloopbedrijf ruimt donderdagmorgen stukken puin en beton op van twee deels ingestorte seniorenwoningen in aanbouw aan de Schijndelseweg in Boxtel. De bouw van de huizen gaat gewoon door. Volgens aannemer Bouwmij Janssen in Venray loopt de oplevering, die volgend jaar gepland is, geen vertraging op.

"Er is geen constructiefout, het was een bouwkundig ongeluk", zegt een medewerker van het aannemersbedrijf. Wat dat ongeluk dan was, dat kan hij nog niet zeggen. De bouwvakkers zijn donderdagmorgen gewoon aan het werk gegaan. "Wij hebben van de verzekering toestemming gekregen om de schade op te ruimen", zegt de medewerker, die zijn naam niet wil noemen.

Uit de lucht gegrepen

Woensdagavond zei een medewerker van een bouwbedrijf dat de schade 20.000 tot 30.000 euro zou bedragen. Dat bedrag is volgens het aannemersbedrijf compleet uit de lucht gegrepen. "Wij hebben daar niets over gezegd. Het schadebedrag is pas bekend als alles is onderzocht."

Verder zit de aannemer uit Venray niet echt te wachten op publiciteit over het ongeluk: "Wij moeten ook aan ons imago denken en nu gaan we gewoon weer verder met bouwen", sluit de medewerker het gesprek af.

