René kwam bijna onder puin van ingestorte huizen terecht: 'Het was een raar einde geweest'

René Libregts uit Liempde had woensdagmiddag een engel van formaat op zijn schouder. Het scheelde volgens hem maar een haar of hij had onder de brokstukken en omvallende bouwhekken van twee instortende seniorenwoningen in Boxtel gelegen. “Dat zou een raar einde zijn geweest!”

De man nam deze donderdag op zijn mountainbike nogmaals een kijkje bij de bouwplaats aan de Schijndelseweg in Boxtel. Een dag eerder zag hij vlak voor zich bouwhekken en brokstukken op het fietspad terechtkomen, toen twee seniorenwoningen in aanbouw deels instortten.

René is nog onder de indruk: “Zó viel het naar beneden: het leek wel een kaarteffect. Het eerste dat ik dacht, was: wegwezen hier! Ik was enorm geschrokken”, blikt Libregts terug. Toen hij doorreed zag hij enkele bouwvakkers koffie drinken. "Toen riep ik nog: 'Prutsers!' Ik was bang om eronder te komen. Het is beton. Het had veel slechter kunnen aflopen.”

