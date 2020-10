Brandmoord op Ger van Zundert: rechtszaak mogelijk online live te volgen

Ger van Zundert (archieffoto: Facebook). vergroot

De rechtbank in Breda wil de rechtszaak over de brandmoord op Ger van Zundert op 20 november live uitzenden via internet. De voorzitter van de rechtbank zei vrijdag bij een tussentijdse zitting dat hij daar serieus over nadenkt.

Rechtszaken werden vroeger zelden buiten de rechtszaal live uitgezonden. Maar dit jaar is dat veranderd. Door de coronabeperkingen mag er minder publiek in de zittingszalen naar binnen. Een alternatief is dan de camera's en microfoons aanzetten en een livestream aanbieden.

Verschillende rechtbanken hebben er al ervaring mee. Zo wordt het MH17-proces al een tijdje gestreamd. Sinds het voorjaar waren ook al meerdere geruchtmakende strafzaken of delen van processen live op de site van De Rechtspraak te zien en te horen.

De rechtbank heeft deze week intern al getest of het mogelijk is. Voor zover bekend is het voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant ook een unicum dat ze een proces uitzenden.

De zaak van de brandmoord draait om Ger van Zundert. De Bredanaar werd in een garagebox vastgebonden, overgoten met een brandbare stof en in brand gestoken. Kort erna overleed hij. Hij was een bekende in de Bredase wijk Tuinzigt.

De officier van justitie en de advocaat van verdachte Janie H. uitten nog wel bezwaren tegen het plan van de rechtbank. Zij zijn bang dat beelden mogelijk worden gekopieerd en verspreid. De voorzitter zei daar ook over na te denken. "Het is verboden, maar ik kan niet garanderen dat het niet gebeurt."

Bij een livestream mogen geen verdachten en getuigen in beeld. Als OM of advocaten geen livestream willen, kunnen ze daar bezwaar tegen maken bij de rechtbank. Dan kan dat betekenen dat maar een deel live te volgen is. Sommige rechtbanken experimenteren met het uitzenden met vertraging van bijvoorbeeld een kwartier. Dan kan er nog privacygevoelige informatie worden 'weggepiept'.

