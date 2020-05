Moordzaak Ger van Zundert die levend in brand werd gestoken blijft ingewikkeld

Ger van Zundert (Foto: Facebook)

De politie is er nog steeds niet uit wie nou de handlangers waren van Janie H. (52) bij de moord op Ger van Zundert in Breda. Tegen de enige medeverdachte is te weinig bewijs. Er is nog wel onderzoek gaande. De hoofdverdachte blijft voorlopig in de cel.

Dat werd vrijdag duidelijk op een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda. De 'garagemoord' speelde zich op 8 maart vorig jaar af aan de Sparrenweg in de Bredase wijk Tuinzigt.

Daar zit het garagebedrijf van slachtoffer Ger van Zundert. Alles wijst er op dat het slachtoffer naar zijn bedrijf is 'gelokt'. Daar werd hij vastgebonden, overgoten met een brandbare stof en in brand gestoken. Van Zundert leefde nog even en kon nog zeggen wie het gedaan had. Daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Medeverdachten gevlucht

Al meteen was duidelijk dat de hoofdverdachte Janie H. (52) was. Hij had ook hulp gekregen van twee mannen. Die zijn na het misdrijf gevlucht.

Op 10 maart liet de politie videobeelden zien van de twee medeverdachten. De officier van justitie meldde op de zitting dat er na die uitzending diverse tips binnenkwamen waarin dezelfde naam werden genoemd.

Die verdachte uit het Limburgse Heerlen werd opgepakt maar al snel vrijgelaten, omdat er te weinig bewijs was. "Hij is nog wel steeds verdachte. Het onderzoek loopt nog steeds. En ook de tweede verdachte wordt nog gezocht", zei de officier van justitie.

Ze bevestigde dat Janie H. ná de arrestatie van de medeverdachte niet meer is verhoord. Hij kon dus nog niet reageren op diens naam, maar dat gaat nog wel gebeuren.

Proces moet ook een keer beginnen

De boodschap van officier van justitie was dat ze twijfelt hoe lang er nog gezocht moet worden naar de medeverdachten. Het proces met de hoofdverdachte moet namelijk ook gewoon een keer beginnen en eindeloos blijven zoeken heeft weinig zin.

Voorlopig is er nog geen datum voor een proces. Vanwege de coronacrisis mag er geen publiek in de zaal. De rechtbank en ook de andere partijen willen dat de familie van de verdachte, de nabestaanden en andere geïnteresseerden op de zitting kunnen zijn. Komende zomer is er weer een tussentijdse zitting.

