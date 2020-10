Klaas, bedankt! Een rasechte Brabander verlaat de Tweede Kamer

Klaas Dijkhoff (foto: Omroep Brabant). vergroot

Klaas Dijkhoff begon als gemeenteraadslid voor de VVD in Breda en groeide in korte tijd uit tot Tweede Kamerlid voor de VVD in Den Haag. Vrijdag werd bekend dat de fractievoorzitter na de verkiezingen stopt als politicus. Naast dat we natuurlijk trots zijn dat onze Klaas het tot de landelijke politiek heeft geschopt, konden ze er ook in de Kamer niet om heen dat ze te maken hadden met een echte Brabander.

Dijkhoff komt uit een gezin van Philipsmedewerkers. Zowel zijn vader als opa werkte jarenlang bij het bedrijf. Zelf had hij er als kind een bijbaantje als schoonmaker. In september 2018 vertelde Dijkhoff in de Tweede kamer dat hij zo terug verlangde naar de ‘Philips-samenleving’. "Want hoewel de naam niet meer op het shirt van PSV staat en veel supporters op de tribune niet meer bij Philips werken, de betekenis galmt nog steeds door het station."

Naast zijn liefde voor voetbal en zijn geboortestad Eindhoven, is carnaval ook een doorlopend thema in Dijkhoffs politieke carrière. Zo deed hij eens een goed woordje voor Freek Haverman, de organisator van het Breda Grote Gezellige Zaterdagmiddag Carnavalsfeest in Breda. Haverman wilde voor zijn feest carnavalsformatie Veul Gère uitnodigen, maar die konden niet. Toen Haverman Dijkhoff eens tegenkwam bij de kapper besloot de politicus zelf het woord te richten tot de artiesten. "Eey Veul Gère als gij nou naar dat feest van Freek komt, dan hedde bij mij ook un stripke veur'', zei hij.

#carnavalvrij

In februari 2018 deed de VVD’er zelfs mee aan de actie #carnavalvrij. Er werden meer dan 170.000 handtekeningen ingezameld om carnaval tot een officiële feestdag te bestempelen. "Je bent pas echt een baas als je mensen vrij geeft zodat iedereen gewoon carnaval kan gaan vieren dit weekend", zei Dijkhoff destijds tegen Omroep Brabant.

Optreden

Ondanks Dijkhoffs passie voor voetbal schroomde hij niet om supporters hard aan te pakken als hij vond dat ze zich misdroegen. Zoals in september toen het in Tilburg uit de hand liep omdat feestvierende Willem ll-fans zich niet aan de coronaregels hielden. "Mijn eerste reactie is niet geschikt voor tv", zei hij tegen Omroep Brabant. Hij was niet alleen boos op de supporters maar ook op de gemeente Tilburg.

Er dus een einde gekomen aan het tijdperk van Klaas Dijkhoff in de politiek. Wat het volgende hoofdstuk van de Bredanaar zal gaan zijn is nog niet duidelijk. De Brabanders zullen hem in ieder geval niet snel vergeten.

