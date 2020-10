De autospiegel van Ben en José is zomaar vernield, net als nog tientallen andere auto's

Ben en José hebben hun spiegel weer vastgeplakt (foto: Jan Waalen). vergroot

José Faro hoorde vrijdagochtend om halfelf een paar klappen. "Mijn man ging kijken, maar hij zag niets in het donker.” Jose wist zeker iets gehoord te hebben. "'Gij spoort nie’, zei mijn man. Dat zijn geluiden van de film op tv.”

Maar zaterdagmorgen blijkt José het goed gehoord te hebben. De spiegel van hun zwarte autootje is vernield. De auto staat geparkeerd voor hun huis in de Houtstraat. Er zit een brief van de politie op, waarin staat dat ze aangifte moeten doen.

De familie Faro is niet het enige slachtoffer. De politie meldt dat tientallen auto’s zijn vernield in dertien straten in de wijk Tilburg Centrum-Noord. “Hij heeft wel veertig auto’s vernield", weet een andere buurtbewoner. Ook bij haar auto hangt het glas van de spiegel aan de auto te bungelen.

Dader opgepakt

“Een van de mensen uit de straat heeft de dader gevolgd tot aan het kanaal. Daar heeft de politie hem kunnen oppakken”, weet een van de bewoners te vertellen. De politie bevestigt de aanhouding van een 36-jarige man in de Kapitein Nemostraat. Hij is waarschijnlijk woensdag ook al bezig geweest om allerlei auto's te vernielen in de wijk.

Vlakbij de snackbar in de Houtstraat staat ook een auto met een kapotte spiegel. “Die is van mijn dochter”, zegt de snackbareigenaar. “Ik vind het diep triest. Een hoop ellende voor iedereen. En wat heb je er aan? Het is goed dat ze hem gepakt hebben.”

Ben Faro baalt ook enorm. “Ik had vandaag naar Amsterdam willen gaan, maar dat durf ik niet zonder spiegel. En bij de garage kunnen ze je in het weekend niet helpen.” Faro heeft bij de sloop een spiegeltje gehaald en dat met tape vastgeplakt. “Dan kunnen we vanmiddag in ieder geval boodschappen gaan doen.“

