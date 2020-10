Mondkapjesweigeraar die buschauffeuse mishandelde nog niet opgepakt

De man die vrijdag in Dongen een buschauffeuse mishandelde nadat hij weigerde een mondkapje te dragen, is nog niet opgepakt. De man werd agressief nadat de buschauffeuse zei dat hij zonder mondkapje niet mee mocht. Bij het verlaten van de bus op de Monseigneur Nolenslaan reageerde de man boos en mishandelde hij de bestuurster.

Een andere passagier is nog achter de agressieve reiziger aan gerend maar raakte hem kwijt. Hij verdween in de richting van voetbalvereniging Dongen. De gewelddadige man was bij het instappen door de chauffeuse al gewezen op de verplichting om een mondkapje te dragen. In Dongen sprak de chauffeuse de reiziger opnieuw aan en ging het mis.