Geen marathon in Eindhoven, maar er wordt toch volop gelopen

Plukjes hardlopers in Waalre bij hun alternatieve marathon (foto: Jan Waalen). vergroot

Geen duizenden lopers over de finish op de Vestdijk in Eindhoven. Geen erehaag van supporters op het Stratumseind en ook geen dweilorkestje langs de route. Het was veel stiller in de binnenstad van Eindhoven dan normaal gesproken op de tweede zondag in oktober. Corona gooide voor de Eindhovense marathon roet in het eten.

“Dat is enorm balen”, zegt Bjorn Koreman uit Geertruidenberg bij radioprogramma de Zuidtribune van Omroep Brabant. Hij zou vandaag voor de tweede keer hebben meegedaan aan de wedstrijd. Vorig jaar bij zijn debuut eindigde Koreman als tweede Nederlander. “Toen was het warm en stond er veel wind. Als je dan naar het weer van nu kijkt dan baal je nog extra. Het was ideaal loopweer."

Lopen met een app

Om toch een beetje het Eindhoven-gevoel te krijgen is Koreman vandaag wel een rondje gaan lopen, met een speciale app. “Dat is leuk om te doen", zegt de lange-afstandsloper. Je loopt dan in je eentje, maar toch tegen anderen die ook de app hebben gedownload.

“Je krijgt mee waar op het parcours je loopt, bijvoorbeeld dat je langs het Philipsstadion komt. En het gejuich van het publiek op je oor is ook heel motiverend. Terwijl ik in mijn eentje een rondje rond de Drunense Duinen heb gelopen.” Koreman koos voor de 10 kilometer van Eindhoven op zijn oor. “Een hele marathon in je eentje lopen is toch iets teveel van het goede.”

Alternatieve marathon in Waalre

Ook bij de Loopgroep Waalre balen ze van het cancelen van de Eindhovense marathon. Voor veel van de lopers is dat het hoogtepunt van het jaar. De club organiseerde in Waalre een alternatief. “Helemaal niks doen was geen optie”, zegt Werner Dijkgraaf. Zo’n 75 mensen doen mee aan de wedstrijd.

Coronaproof vertrekken ze om de beurt in kleine groepjes, start en finish bij een café. En dus komen ze uitgesmeerd over de middag weer aan. Veel lopers kiezen voor een halve marathon of korter. Alleen Tine Slokkers loopt hem helemaal.

“Dit zou mijn zesde marathon van Eindhoven zijn geworden”, zegt ze halverwege het parcours. ”Ik vind het een mooi alternatief op deze dag. Maar het is natuurlijk niet echt.”

Wachten op privacy instellingen...

Ook Slokkers heeft de app gedownload, maar vindt het lastig om met oortjes in te lopen. "Ik hoor af en toe fanfares uit mijn telefoon komen." Veel andere lopers zijn wel blij met de app. Volgens de directeur Edgar de Veer van Eindhoven Marathon hebben enkele duizenden mensen vandaag virtueel gelopen.

Tine vervolgt haar wedstrijd in Waalre want ze moet nog ruim 20 kilometer. “Ik ga wel over de 4 uur uitkomen, maar dat maakt niet uit. Het is voor de lol.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.