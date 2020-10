Dood van Nadir Faassen was 'noodlottig ongeval', zegt politie

Wachten op privacy instellingen... De auto van Nadir Faassen wordt uit het water getakeld (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto uit water gehaald in Breda

De 25-jarige man Nadir Faassen uit Terheijden die vorige week werd gevonden in het water langs de Markkade in Breda is door een ongeluk om het leven gekomen. Dit meldt de politie op basis van camerabeelden.

De man werd sinds woensdag 30 september vermist en zijn lichaam werd vorige week maandag vlakbij zijn auto gevonden. De auto lag in het water. De politie zegt niets over wat er precies is gebeurd, ze houdt het op een 'noodlottig ongeval.'

Remsporen gevonden bij zoekactie

Nadir Faassen had die woensdag nog gewerkt in een café in Breda. Daarna verdween hij spoorloos, waarna vrienden enkele dagen later een zoekactie begonnen. Ze vonden remsporen van een auto op de Markkade in Breda, waar Nadir zijn wagen vaak parkeerde, en meldden dit bij de politie. Duikers van de politie vonden de auto vorige week maandagochtend. Niet veel later werd ook de vermiste inwoner van Terheijden dood gevonden.

Faassens dood kwam niet alleen bij familie en vrienden hard aan. Ook bij VV Terheijden was de verslagenheid groot. “Hij was echt een kind van de club”, zegt voorzitter Jan Tempelaars van de amateurvoetbalclub. “Hij is een voormalig jeugdlid. Begin dit seizoen is hij weer begonnen met voetballen. Samen met vrienden en oud-elftalgenoten.” Zij vormden VV Terheijden 6.

