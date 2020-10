Twee doden bij straatrace op A59: twee jaar cel geëist tegen Tahir A.

Bijna 90 mensen deden mee aan een stille tocht voor Dilan (foto: Anja de Loos). vergroot

Een 20-jarige man uit Oosterhout heeft anderhalf jaar gevangenisstraf horen eisen, omdat hij met zijn auto een dodelijk ongeluk zou hebben veroorzaakt bij een straatrace op de snelweg A59. Bij het ongeval bij Made kwamen in juni 2018 twee mensen om het leven. Een van hen was de 16-jarige Dilan Shikhou uit Oosterhout.

Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Breda was er sprake van roekeloosheid en dood door schuld. Als de verdachte, Tahir A., opnieuw in de fout gaat, zou de verdachte nog een half jaar langer de cel in moeten.

Uit de auto geslingerd

Dilan zat naast de verdachte in de auto. De jongen werd uit de auto geslingerd toen hij over de vangrail vloog. Hij bezweek meteen aan zijn verwondingen. Een dag later overleed ook een 37-jarige man uit Etten-Leur, met wie de verdachte aan het racen was.

Verschillende getuigen spraken over de gevaarlijke manier van rijden, rechts inhalen, bumper aan bumper en met snelheden tot boven de 180 kilometer per uur. "Het leek wel of andere auto's stil stonden", zei een van de getuigen.

Stille tocht

Ruim een week na de 'dodenrace' liepen bijna negentig mensen een stille tocht voor Dilan. Hij had net examen gedaan aan het Dongemond College in Made. De stille tocht was georganiseerd door vrienden en klasgenoten.

De organisatie vroeg iedereen om zwart-witte kleding te dragen en om bloemen mee te nemen om neer te leggen. "Je was een vriendelijke leerling, lief voor alle mensen en begripvol naar iedereen in de sportschool", zo stond op een pagina over de stille tocht op Facebook.

