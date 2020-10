Wie herkent deze man? Hij overviel binnen een kwartier twee cafetaria’s

Bij het eerste cafetaria weten de eigenaren de overvaller met stokken te verjagen (foto: beeldstill Bureau Brabant) vergroot

De politie gaat in het tv-programma Bureau Brabant op zoek naar een gewapende overvaller. Nadat hij op 18 augustus bij de eerste cafetaria botving, ging hij meteen door naar een tweede cafetaria in Eindhoven. Bij die zaak deed hij een graai in de kassa en ging hij er met een geldbedrag vandoor.

De eerste cafetaria waar hij het probeert, is ’t Belske aan de Heezerweg. Als hij binnenkomt richt hij een vuurwapen op de man achter de balie. Maar de eigenaar verweert zich met een stok en als ook diens vrouw met een stok achter de toonbank verschijnt, gaat de overvaller er gauw vandoor. Hij vlucht op zijn scooter.

Hij rijdt meteen door naar een ander cafetaria waar hij het opnieuw probeert. Cafetaria Alet aan de Donizettilaan is dit keer het doelwit. Daar heeft de overvaller meer succes. Opnieuw richt hij een vuurwapen op de medewerker achter de balie. Het slachtoffer kijkt recht in de loop van het wapen en maakt de kassa open. Met wat briefgeld als buit vertrekt de overvaller.

Voor de medewerkers van beide cafetaria is het een heftige avond. “We werken zó hard”, zegt een van hen. “En binnen een paar minuten neemt iemand zomaar als ons geld mee.”

Tijdens de overvallen houdt de dader telkens zijn helm op. Toch hoopt de politie dat iemand hem weet te herkennen.

