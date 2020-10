Autopyromaan van Grave gaat in beroep tegen zijn celstraf en tbs

Een 58-jarige man die vier jaar cel en tbs heeft gekregen voor verschillende brandstichtingen in zijn woonplaats Grave, gaat in hoger beroep. Dat meldt zijn advocaat.

De man die als bijnaam ‘Fikkie’ heeft, is veroordeeld voor het aansteken van vier autobranden, drie daarvan in zijn eigen straat. Ook had hij een van zijn buren bedreigd en belde hij 26 keer achter elkaar 112 zonder dat er een noodgeval was. Toen hij werd opgepakt, vond de politie ook kinderporno op zijn computer.