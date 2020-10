‘Fikkie’ (58) krijgt cel en tbs voor meerdere autobranden, kinderporno en veel te vaak 112 bellen

De 58-jarige man werd op 14 oktober 2018 in de buurt van een van de branden in Grave gezien (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision) vergroot

Een 58-jarige man uit Grave is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij heeft auto’s in brand gestoken, bedreigde zijn buurvrouw, had kinderporno in bezit en belde onnodig vaak naar het alarmnummer. De bijnaam van de man was naar verluidt 'Fikkie'.

Janneke Bosch Geschreven door

De man stond terecht voor het aansteken van vier autobranden, drie daarvan waren in zijn eigen straat. Dat gebeurde tussen november 2018 en mei 2019. De branden waren allemaal ’s nachts en vlakbij appartementencomplexen die er in buurt lagen. Daardoor waren ze extra gevaarlijk, vindt de rechtbank.

Ook bedreigde de man een van zijn buren, van wie hij een auto in brand stak. Hij riep onder meer ‘Ik maak je kapot!’ tegen haar. Ook belde hij in januari 2019 26 keer achter elkaar naar alarmnummer 112 zonder dat er iets aan de hand was.

Kinderporno

Toen de man werd aangehouden, vond de politie kinderporno op zijn laptop. Uit onderzoek bleek dat hij jarenlang dat materiaal verzamelde, bewaarde en deelde.

De branden in Grave zorgden destijds voor veel onrust in de buurt. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij geen rekening hield met de levens of de spullen van andere mensen. Voor de mensen die erdoor getroffen werden, hebben de branden veel schade, overlast en frustratie veroorzaakt, zo stelt de rechtbank.

Eerder veroordeeld

De rechtbank heeft bij de veroordeling rekening gehouden met het feit dat de man eerder is veroordeeld voor soortgelijke zaken. Hij weigerde mee te werken aan onderzoek door een psycholoog en psychiater. Maar het Pieter Baan Centrum heeft wel een rapport gemaakt. Daaruit blijkt dat er bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling.

Omdat er een grote kans zou zijn op herhaling, vindt de rechtbank dat de man niet onbehandeld terug kan keren in de maatschappij. Daarom is er naast de celstraf ook tbs met verpleging opgelegd.

Ook mag de man vijf jaar lang niet in de buurt komen van de buurvrouw die hij bedreigde en hij moet haar een schadevergoeding betalen van ruim 3700 euro.

