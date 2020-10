Politie op de koffie bij ketelbouwers: 'Kijk uit voor drugscriminelen!'

Een van de vele ketels die de politie jaarlijks ontdekt, deze stond in de Moerdijkse drugsboot in mei 2019 (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

De politie gaat deze week op bezoek bij tientallen ketelbouwers in het land. Ook in Brabant bezoeken agenten bedrijven voor een vriendelijk praatje over drugsketels. “We willen ze bewust maken van de gevaren”, zegt de politie. Doel is om het werk van de drugsmaffia te verstoren.

De actie is opgezet na de arrestatie twee weken geleden van het netwerk rond een Tilburgse ketelbouwer. De Tilburger is gepakt omdat hij verdacht wordt van het bouwen van speciale kookketels die je kan gebruiken in drugslabs. “Die arrestant was best een aardige producent, een grote jongen. Je kunt geen drugs maken zonder ketels. Dat is nu ernstig verstoord door de aanhouding van die persoon”, zegt Thomas Aling van de landelijke eenheid van de politie.

'Bewustzijn'

De slogan van actie in Tilburg was: 'zonder ketels geen drugs'. De politie denkt dus dat de aanvoer van ketels is belemmerd door het oprollen van dit netwerk. “Dus nu gaat de onderwereld expertise inhuren. Dan zou het zo kunnen zijn dat ze bedrijven in die ketelbouw gaan benaderen. 99 procent zal zeggen: dat doen we niet. Maar al is er maar eentje die wel toehapt. Dat moet je dat niet hebben. We willen bewustzijn creëren”.

Het zijn geen invallen of huiszoekingen die de politie deze week uitvoert. “De meeste metaalbedrijven zijn te goeder trouw. Dus we gaan niet met een colonne van agenten daar naartoe om bedrijf en boekhouding te bekijken. We doen het rustig en vriendelijk.”

'Uitbannen kan nooit, wel moeilijker maken'

Voor het bouwen van een ketel moet je weten wat je doet. En zeker een drugsketel, dat is een heel specialistische klus. Voor een speedlab heb je weer wat anders nodig dan voor xtc. “Het is echt vakwerk. Je moet verstand van zaken hebben wil je een goede veilige ketel bouwen”, zegt Aling. Het vermoeden binnen de recherche is dat er niet zo heel veel experts in ons land zijn die dat écht beheersen.

De gesprekken lijken ook een vriendelijke waarschuwing te bevatten. '‘Niet aan beginnen, want je zit in onze adressenlijst." En de politie laat uiteraard een kaartje achter met de vraag om te bellen als er iemand navraag doet of een order plaatst. “Ja, dat vinden we alleen maar goed. Zolang je maar kan verstoren dan doe je het goed. Uitbannen kan nooit. Bemoeilijken kan wel”.

LEES OOK: Tilburgse drugsketels ontdekt op zeker vijf plekken in Brabant en Limburg

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.