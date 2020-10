Tilburgse drugsketels ontdekt op zeker vijf plekken in Brabant en Limburg

Ketels in de Katerstraat (foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

De Tilburgse ketelbouwer die deze week bij een grote actie werd opgepakt, heeft zijn sporen nagelaten in onder meer Zundert en Vorstenbosch. Dat heeft de politie vrijdag bekend gemaakt. Het lijkt er intussen ook op dat de politie de export heeft weten te voorkomen van een grote partij xtc-pillen naar Afrika.

De ketelbouwer werd dinsdag in alle vroegte van zijn bed gelicht in Tilburg tijdens de actie 'zonder ketels geen drugs'. Ook in zijn werkplaats aan de Ledeboerstraat viel de politie binnen en in een loods aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. Toen wilde de politie nog weinig kwijt over zijn netwerk. Maar het is duidelijk dat er sporen lopen vanuit Tilburg naar zeker vijf plaatsen in Brabant en Limburg.

Garagebox en manege

In Brabant gaat het vrijwel zeker om deze vondsten, hoewel de politie ze niet in detail noemt:

Op 20 mei stuitte de politie in Zundert op een opslagplaats vol oude en nieuwe ketels in een garagebox aan de Katerstraat. Een week later vond de politie bij een nachtelijke inval in een manege in Vorstenbosch een drugslab aan de Kampweg. Daar stond een gasgestookte ketel met een capaciteit van 1000 liter.

In Limburg waren er drie vindplaatsen: in Weert, Urmond en Bemelen. Details hierover zijn niet bekend maar in Weert gaat het mogelijk om het speedlab aan de Leukerstraat dat daar eind maart dit jaar is ontdekt.

Pillen naar Afrika

Er is ook wat meer bekend geworden over de zes opgepakte verdachten. Naast de ketelbouwer (47) gaat het om een verdachte 'pillenleverancier, opdrachtgevers en een persoon die zijn loods ter beschikking heeft gesteld', meldt de politie. '

'Enkelen' worden volgens de politie verdacht van 'een poging tot export van een grote partij xtc-pillen naar Afrika'. Dat is een ongewone bestemming. Veel Brabantse en Limburgse xtc verdwijnt naar Azië en Australië omdat daar de straatprijzen heel hoog liggen en er dus veel mensen kunnen meeprofiteren in de handel.

Er is op de actiedag nog een zevende persoon gearresteerd, zo blijkt nu. Die werd op heterdaad aangehouden in een bedrijfspand. Maar die verdachte mocht de politiecel al weer uit.

Zeldzaam

Voor zover bekend is het voor het eerst dat de recherche zich zo specifiek richtte op een ketelbouwer. Er worden jaarlijks vele tientallen, misschien wel meer dan honderd drugsketels gevonden in ons land. Maar ketelbouwers worden bijna nooit gearresteerd. Van de afgelopen jaren is er maar één voorbeeld.

In 2018 werd een ketelbouwer uit Oirschot opgepakt en veroordeeld. Hij maakte een drugsketel en roestvrijstalen apparatuur voor een Brabants-Friese drugsbende.

