Man (43) opgepakt voor mishandeling buschauffeur in Dongen

Voor de mishandeling van een buschauffeur van Arriva in Dongen is maandag een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 43 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo maakte de politie dinsdagochtend bekend.

Sandra Kagie Geschreven door

De man werd aangehouden voor een winkeldiefstal in Tilburg. Hij werd vervolgens door een politieagent herkend als de mogelijke verdachte van de mishandeling van de buschauffeur vorige week op de Mgr. Nolenslaan in Dongen.

De vrouwelijke buschauffeur werd vrijdagmiddag mishandeld nadat ze een passagier die geen mondkapje droeg, daarop aansprak. Het slachtoffer moest voor behandeling aan haar verwondingen naar het ziekenhuis.

