Iconische Polka Marina verdwijnt definitief uit de Efteling

De Efteling neemt afscheid van een van haar oudste en meest iconische attracties: Polka Marina gaat verdwijnen. De bekende walvis waar 23 bootjes omheen draaien wordt niet meer opgeknapt.

Geruchten over het verdwijnen van Polka Marina waren er al langer. Maar De Efteling bevestigt die nu. De attractie is aan vernieuwing toe, maar opknappen is te duur, laat het attractiepark weten. “Om de attractie aan te passen naar deze tijd zouden er te veel kosten gemaakt moeten worden.”

Allerlaatste rondje Polka Marina is een attractie voor de kleintjes: een draaimolen met 23 bootjes. Twee minuten lang 'varen' ze om de grijze walvis heen. 'Koggenmolen' wordt de attractie ook wel genoemd. Al 36 jaar staat die in De Efteling rondjes te draaien. Op 30 november maken de bootjes hun allerlaatste rondje om de walvis. Daarna gaat de attractie dicht.

In plaats daarvan komt er een nieuw speelbos in de Efteling voor de jongste bezoekers. ‘Nest!’ gaat het heten. En het wordt geschikt voor kinderen met en zonder beperking. “Het pad dat door en om het speelbos loopt is toegankelijk voor gasten in een rolstoel en in het speelbos zijn verschillende speelmogelijkheden voor kinderen met een zichtbare en onzichtbare beperking”, zo zegt De Efteling.