Reizen mag straks alleen nog als je een goede reden hebt: ‘Het museum is voor mij noodzakelijk’

Wanneer is een reis noodzakelijk, en een beroep vitaal? vergroot

Alleen wie een vitaal beroep heeft, mag de komende tijd nog naar z’n werk. En het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Het zijn twee van de maatregelen die het kabinet vanavond waarschijnlijk bekend gaat maken. Maar wat is een vitaal beroep, en wanneer is een reis noodzakelijk? Op straat zijn ze er nog niet uit: "Ik moet 5 dagen in de week naar school. Maar echt noodzakelijk? Ik weet het niet..."

Op de website rijksoverheid.nl is de informatie over wanneer je wel de deur uit mag en wanneer niet onvindbaar, omdat de beperkingen op dit moment nog niet gelden. Maar afgelopen voorjaar golden ze wel, een blik daarop leert ons wat ons misschien te wachten staat.

Vitale beroepen

Dit zijn de vitale beroepen zoals die in april op de website van de overheid genoemd werden:

Alle beroepen in de zorg , GGD-medewerkers en mensen in de ambulancezorg

Vuilnismannen en schoonmakers

Politie, brandweer en defensie , medewerkers van de veiligheidsregio's

Leraren en overig schoolpersoneel, mensen in de kinderopvang

Mensen die in het openbaar vervoer werken

Supermarkt medewerkers, of mensen die in de voedselindustrie werken

Transporteurs van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel

Journalisten en mensen in de communicatie

Onmisbare ambtenaren werkzaam bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

Noodzakelijke reizen

Reizen met het openbaar vervoer mag straks alleen als dat noodzakelijk is. Deze opsomming maakte de overheid er in juni over op hun website, noodzakelijk is:

Als je naar je werk moet en je hebt een vitaal beroep (zie boven)

Een afspraak in het ziekenhuis

Het geven van mantelzorg

Een uitvaartplechtigheid

Een schoolexamen afleggen

Als gescheiden ouder uw kind ophalen bij / brengen naar de andere ouder

Museumbezoek

Op het station in Eindhoven zijn veel twijfels te horen. "Ik moet 5 dagen in de week naar school. Maar echt noodzakelijk? Ik weet het niet...", zegt een jongen. Dat het begrip 'noodzakelijk' nogal persoonlijk is wordt duidelijk als we een kunstliefhebber spreken: "Het Van Abbe museum is voor mij noodzakelijk. Anders kan ik niks meer doen!"

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.